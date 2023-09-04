Рынок ожидает новостей о коридорах экспорта зерновых. Какими будут цены на украинских АЗС в сентябре

В начале сентября потребление топлива низкое, поскольку сбор урожая подсолнечника еще не начался, а вывоз зерна еще не начался из-за неопределенности относительно маршрутов экспорта. Эксперты считают, что потенциал для роста цен на АЗС в сентябре есть, однако рост будет невелик, а цены на стелах будут расти не на всех АЗС.

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Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что с начала минувшей недели (28 августа-3 сентября) цена дизтоплива поставками автомобильным транспортом уменьшилась на 0,5% (–0,23 грн/л), до 46,80 грн/л (1083 долларов/тонна без налогов). Однако с 25 августа по 1 сентября этот показатель вырос на 0,7% или 0,33 грн/л.

На прошлой неделе рынок бензинов оставался стабильным, при этом средние цены возобновили незначительный рост. Средняя цена бензина А-92 увеличилась на 0,27% (+0,12 грн/л) до 44,36 грн/л, бензина марки А-95 выросла на 0,08% (+0,04 грн/л), до 47,50 грн/л.

Отрыв премиального сегмента (SOCAR на этой неделе установил максимум – 56,99 грн/л на бензин А-95 и ДТ) спровоцировал несколько операторов подтянуть цены. В конце недели коррекцию всей стелы произвели в Shell (+0,5-1,0 грн/ л), в столичной сети KLO (0,2-0,5 грн/л) "БРСМ-Нефть" добавила в дизтопливо 0,3-0,5 грн/л, а U.GO увеличила стоимость бензинов на 0,2 грн/л. Возобновились и локальные баталии за клиента. Так на этой неделе UPG на некоторых станциях в столичном регионе продавала бензин со скидкой, увеличивая таким образом лояльность привередливых киевских водителей", - говорит Сиренко.

По его словам, операторы положительно оценивают август, показавший большую реализацию горючего на АЗС, чем в июле. Хотя некоторые сети из-за рисков ракетных обстрелов в День Независимости Украины отмечают снижение продаж в третьей декаде августа. На сентябрь ритейлеры смотрят с оптимизмом по прогнозу увеличения реализации, однако отмечают вероятное повышение цены бензинов на заправках на 0,5-1,0 грн/л из-за роста котировок в августе.

По оценкам импортеров ожидается дальнейший рост цен газа, поступающего по южному направлению, по меньшей мере, на $50/т . т. Соответственно, расчетная цена смеси пропан-бутана в группе подорожает на 15,5%", - говорит Сиренко.

Эксперт считает, что, несмотря на вероятность роста цены на бензин, цены на дизтопливо при текущих условиях останутся стабильными. К увеличению цены, по его мнению, может привести военные риски, а также рост цены на нефть.

Осенью цены на нефть могут вырасти. В этом случае возрастут и цены на украинских АЗС.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что осенью цены на топливо будут расти. При текущих ценах на нефть в течение сентября цены на бензин и дизтопливо могут вырасти еще на 2 грн/л. Если цены на нефть будут продолжать расти, это будет толкать вверх и цены на бензин на украинских АЗС.

"Повышение цены будет происходить неравномерно. Кто повысит цену на потолке, кто нет, а кто сократит скидки. Я думаю, что маркетмейкеры, сети АЗС OKKO и WOG сократят свои маркетинговые скидки для крупных покупателей, если сейчас они достигают 7 грн/л, то у сентябре их срежут до 5 грн/л. Другие же сети, такие как "Укрнафта", вероятно, повысят цену на потолке", - говорит Леушкин.

Однако он убежден, что мировые цены на нефть будут расти. По его словам, осенью у бизнеса начинается новый маркетинговый год, поэтому нефтяники ожидают положительных сигналов от двух крупных потребителей Китая и ЕС. При этом добыча нефти в таких странах, как Россия и Венесуэла, падает по объективным причинам. К тому же Саудовская Аравия нацелена на то, чтобы увеличить цену на нефть эталонной марки Brent до 90 долларов за баррель. В этих условиях дальнейший рост нефти приведет и к росту топлива в Украине.

Неопределенность маршрута вывоза зерновых сдерживает потребление топлива

Левшкин также отмечает, что на украинский рынок сейчас активно заходит белорусский автогаз под литовскими и польскими документами и российское дизтопливо под документами стран ЕС. Вместе с этим, по словам Леушкина, активного противодействия этому со стороны украинских таможенников пока не наблюдается.

С другой стороны, украинские ритейлеры анонсировали инфраструктурные проекты, которые помогут увеличить поставки топлива в Украину.

"Компания UPG заявила о строительстве терминала на западной границе, чтобы по железной дороге везти горючее с их морского терминала в Польше. Это существенно подпитит горючее запад Украины, поэтому дефицита горючего у нас не будет. Однако на цены это не повлияет. Цены на топливо сейчас зависят от двух факторов: цен на нефть и курс валют", - говорит бизнесмен.

По его словам, в сентябре ожидается рост спроса на горючее, поскольку аграрии начнут вывозить зерновые, а также начнется активная уборка урожая подсолнечника.

"Сейчас потребление достаточно низкое, что совсем не свойственно для сентября. Зерновые сейчас уже собрали, а подсолнечник только начинают жать и его жатва сейчас только входят в активную базу. Основное движение перевозки зерновых находится в замороженном состоянии. Собрали большие объемы зерна, но никто не понимает, как их вывозить", – говорит Леушкин.

Он отмечает, что сейчас аграрии ожидают результатов переговоров по зерновому коридору. В том случае, если "зерновое соглашение" продолжат, зерно повезут в украинские порты, а если нет, то будут завозить "коридорами солидарности" через границы со странами ЕС в порты европейских стран. В любом случае, после того, как дальнейшая судьба "зернового соглашения" будет ясна, вывоз зерна активизируется и потребление горючего вырастет.