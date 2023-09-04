Ринок очікує новин про коридори експорту зернових. Якими будуть ціни на українських АЗС у вересні

На початку вересня споживання палива є низьким, оскільки збір врожаю соняшнику ще не почався, а вивіз зерна ще не розпочався через невизначеність щодо маршрутів експорту. Експерти вважають, що потенціал для зростання цін на АЗС у вересні є, проте зростання буде невеликим, а ціни на стелах зростатимуть не на всіх АЗС.

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Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що від початку минулого тижня(28 серпня-3 вересня) ціна дизпального постачанням автомобільним транспортом зменшилась на 0,5% (–0,23 грн/л), до 46,80 грн/л (1083 доларів/тонна без податків). Проте з 25 серпня по 1 вересня цей показник виріс на 0,7%, чи 0,33 грн/л.

Протягом минулого тижня ринок бензинів залишався стабільним, при цьому середні ціни відновили незначне зростання. Середня ціна бензину А-92 збільшилась на 0,27% (+0,12 грн/л) до 44,36 грн/л, бензину марки А-95 зросла на 0,08% (+0,04 грн/л), до 47,50 грн/л.

"Відрив преміального сегмента (SOCAR цього тижня встановив максимум – 56,99 грн/л на бензин А-95 та ДП) спровокував декілька операторів підтягнути ціни. Наприкінці тижня корекцію всієї стели зробили в Shell (+0,5-1,0 грн/л), в столичній мережі KLO (0,2-0,5 грн/л). "БРСМ-Нафта" додала до дизпального 0,3-0,5 грн/л, а U.GO збільшила вартість бензинів на 0,2 грн/л. Поновились й локальні баталії за клієнта. Так цього тижня UPG на деяких станціях в столичному регіоні продавала бензин зі знижкою, збільшуючи таким чином лояльність вибагливих київських водіїв", - говорить Сіренко.

За його словами, оператори позитивно оцінюють серпень, який показав більшу реалізацію пального на АЗС ніж в липні. Хоча деякі мережі через ризики ракетного обстрілу на День Незалежності України відмічають зниження продажів в третій декаді серпня. На вересень ритейлери дивляться з оптимізмом щодо прогнозу збільшення реалізації, проте відзначають ймовірне підвищення ціни бензинів на заправках на 0,5-1,0 грн/л через зростання котирувань в серпні.

"За оцінками імпортерів очікується подальше зростання цін газу що надходить за південним напрямком щонайменше на $50/т. Імовірне зростання підкріплює новина про котирування Sonatrach на вересень, яке зросте на $60/т до $530/т, бутану – на $85/т до $550/т. Відповідно розрахункова ціна суміші пропан-бутану в гурті подорожчає на 15,5%", - каже Сіренко.

Експерт вважає, що попри ймовірність зростання ціни на бензин ціни на дизпаливо за поточних умов залишаться стабільними. До збільшення ціни, на його думку, можуть призвести військові ризики, а також зростання ціни на нафту.

Восени ціни на нафту можуть зрости. В цьому випадку зростуть і ціни на українських АЗС

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що восени ціни на пальне зростатимуть. За умови поточних цін на нафту протягом вересня ціни на бензин та дизпальне можуть зрости ще на 2 грн/л. Якщо ціни на нафту й далі зростатимуть, це штовхатиме догори й ціни на бензин на українських АЗС.

"Підвищення ціни відбуватиметься нерівномірно. Хтось підвищить ціну на стелі, хтось ні, а хтось скоротить знижки. Я думаю, що маркетмейкери, мережі АЗС OKKO та WOG скоротять свої маркетингові знижки для великих покупців, якщо зараз вони сягають 7 грн/л, то у вересні їх зріжуть до 5 грн/л. Інші ж мережі такі як "Укрнафта" ймовірно підвищать ціну на стелі", - каже Льоушкін.

Проте він переконаний в тому, що світові ціни на нафту зростатимуть. За його словами, восени у бізнесу починається новий маркетинговий рік тож нафтовики очікують позитивних сигналів від двох великих споживачів Китаю та ЄС. При тому видобуток нафти в таких країнах як Росія та Венесуела падає з об'єктивних причин. До того ж Саудівська Аравія націлена на те, щоб збільшити ціну на нафту еталонної марки Brent до ціни 90 доларів за барель. За цих умов подальше зростання нафти призведе і до зростання пального в Україні.

Невизначеність маршруту вивозу зернових стримує споживання пального

Льоушкін також зауважує, що на українських ринок зараз активно заходить білоруський автогаз під литовськими та польськими документами та російське дизпальне під документами країн ЄС. Разом з цим за словами Льоушкіна активної протидії цьому з боку українських митників поки не спостерігається.

З іншого боку наразі українські ритейлери анонсували інфраструктурні проекти, котрі допоможуть збільшити поставки палива в Україну.

"Компанія UPG заявила про будівництво термінала на західному кордоні, щоб залізницею везти пальне з їх морського термінала в Польщі. Це суттєво підживить пальним захід України, тож дефіциту пального у нас не буде. Проте на ціни це не вплине. Ціни на пальне зараз залежать від двох факторів: цін на нафту та курсу валют", - каже бізнесмен.

За його словами у вересні очікується зростання попиту на пальне оскільки аграрії почнуть вивозити зернові, а також почнеться активне збирання врожаю соняшника.

"Нараз споживання досить низьке, що зовсім не властиво для вересня. Зернові зараз вже зібрали, а соняшник тільки починають жати і його жнива зараз лише входять до активної бази. Основний рух перевезення зернових перебуває у замороженому стані. Зібрали великі обсяги зерна, але ніхто не розуміє, як їх вивозити", - каже Льоушкін.

Він зазначає, що зараз аграрії очікують результатів переговорів щодо зернового коридору. В тому випадку якщо "зернову угоду" продовжать, зерно повезуть до українських портів, а якщо ні, то завозитимуть "коридорами солідарності" через кордони з країнами ЄС до портів європейських країн. В будь-якому випадку, після того, як подальша доля "зернової угоди" буде зрозуміла вивіз зерна активізується і споживання пального зросте.