Спрос на топливо достиг пиковых значений за 11 месяцев: какими будут цены на АЗС

Несмотря на то, что за последний месяц цены на эталонные марки нефти снизились почти на $10 и по ним снизились оптовые цены на топливо, крупные сети АЗС не снижают цены, поскольку спрос на топливо находится на пиковом значении. Опрошенные Delo.ua эксперты считают, что на этой неделе цены на бензин и дизель не претерпят существенных изменений, а автогаз может немного подорожать из-за колебаний оптовых цен на прошлой неделе.

В конце прошлой недели мировые цены несколько снизились на фоне ожиданий встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Трейдеры ожидали прогресса в переговорах, что могло бы способствовать ослаблению санкций против российской нефти, и в перспективе увеличить объемы поставок сырья на мировой рынок.

По состоянию на вечер пятницы 15 августа по сравнению с предыдущим днем сентябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,99 за баррель или на 1,48% до $65,85 за баррель, а сентябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $1. $62,80 за баррель. За неделю нефть Brent подешевела на 1,1%, а WTI на 1,7%.

На цены также оказывали давление экономические показатели Китая, показавшие возможность снижения спроса в перспективе. Рост промышленного производства в Китае упал до восьмимесячного минимума, а темпы роста розничных продаж стали медленнее с декабря, что оказывало давление на настроения, несмотря на рост объемов переработки нефти во втором по величине в мире потребителе сырой нефти. Прогнозы растущего профицита на рынке нефти также повлияли на настроения, как и перспектива более высоких процентных ставок в США в долгосрочной перспективе.

Из-за высокого спроса на горючее АЗС не спешат снижать цены

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", за прошедшую неделю дизельное топливо на оптовом рынке существенно подешевело. По состоянию на вечер пятницы 15 августа по сравнению с 8 августа средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 92 коп./л до 46,14 грн/л.

В Лондоне фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) по состоянию на вечер 15 августа по сравнению с предыдущим днем снизились на $2,40/т (–0,4%), достигнув $651,75/т. По данным НБУ, по состоянию на 15 августа курс доллара остался стабильным, с небольшим ростом на 2 коп. до 41,45 грн., тогда как евро выросло на +34 коп. до 48,44 грн. Контракты на импорт топлива в Украину преимущественно заключают в долларах, в то время как акцизы на границе с Украиной платят в евро.

В августе фиксируется ростом темпов импорта дизеля по сравнению с июлем. Объемы импорта за 13 дней августа по сравнению с аналогичным периодом июля выросли на 28,9%, в то время как среднесуточный показатель импорта вырос на 6,4% до 18,4 тыс. т. 43,8% общего объема приходится на танкерные поставки по Дунаю и Черному морю.

Бензин А-95 за прошедшую неделю также подешевел, хотя и не столь существенно, как дизель: по состоянию на 15 августа по сравнению с 8 августа средняя оптовая цена снизилась на 29 коп. до 47,8 грн./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 1,1-2,3% в четверг 14 августа по сравнению с предыдущим днем: в портах Северо-Западной Европы котировки выросли на $8/т, до $722-740/т, а в Средиземноморье - на $16/т, до $70.

Цены на бензин и дизель на АЗС за прошедшую неделю почти не изменились: по состоянию на 15 августа по сравнению с 8 августа дизтопливо подешевело на 8 коп./л до 55,86 грн/л, а бензин А-95 на 5 коп./л до 56,37 грн/л.

Тем временем фиксируется увеличение продаж горючего на АЗС. По данным Системы учета данных РРО, объем зафиксированных продаж горючего (бензины, дизтопливо, LPG) в июле 2025 г. вырос до наибольшего показателя с августа 2024 г. — 684,3 млн л.

Однако годовое сравнение объемов остается меньше: на 8,0% по отношению к июлю 2024 г. и на 2,3% — по отношению к июлю 2023 г. Всего за январь-июль 2025 АЗС продали 4,3 млрд л горючего, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе не стоит ожидать существенных изменений на стелах АЗС . По его словам, сейчас рынок достаточно стабильный, и существенных колебаний в ближайшие две недели ждать не стоит.

В то же время Левшкин отмечает, что цены на бензин и дизель на АЗС имеют потенциал к снижению на 1,5-2 грн/л, однако крупные игроки не снижают цены главным образом из-за высокого спроса.

Теоретически маржа уж очень велика, но снижение цены маловероятно, потому что сейчас высок сезон. Поэтому нет необходимости бороться за клиента, сбрасывая цену на стелах. Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Автогаз может немного подорожать из-за перебоев со снабжением

По данным "Нафторинка", за 13-15 августа пропан-бутан в опте в Украине подорожал на 173 грн/т до 53 460 грн/т на условиях самовывоза и на 43 грн/т до 55,183 грн/т до 55 183 грн/т на условиях доставки. Драйвером поднятия цен выступил трейдер "Полтава Газтрейд", прибавивший в цене в среднем 128 грн/т.

На АЗС цена LPG за прошедшую неделю почти не изменилась: по состоянию на вечер пятницы 15 августа, по сравнению с 8 августа, средняя цена выросла на 1 коп./л до 34,.17 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе цены на пропан-бутан будут оставаться стабильными, в то время как розничные цены могут немного возрасти в пределах 5-20 коп./л догоняя скачок цен на прошлой неделе.

В портах на Юге на той неделе были проблемы с бутаном, хотя пропана было достаточно. Так что оптовая цена немного подросла. Но на этой неделе мы ждем несколько танкеров и ресурса в страну зайдет достаточно, поэтому роста не будет Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,99 БРСМ-Нефть 54,99 51,99 32,49

Данные: приложения сетей АЗС.