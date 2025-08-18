Попит на пальне досягнув пікових значень за 11 місяців: якими будуть ціни на АЗС

Попри те, що за останній місяць ціни на еталонні марки нафти знизились майже на $10 і за ними знизились гуртові ціни на пальне великі мережі АЗС не знижують ціни оскільки попит на пальне знаходиться на піковому значенні. Опитані Delo.ua експерти вважають, що на цьому тижні ціни на бензин та дизель не зазнають суттєвих змін, а автогаз може трохи здорожчати через коливання гуртових цін на минулому тижні.

Наприкінці минулого тижня світові ціни дещо знизились на фоні очікувань зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна. Трейдери очікували на прогрес в перемовинах, що міг би посприяти послабленню санкцій проти російської нафти, та у перспективі збільшити обсяги постачання сировини на світовий ринок.

Станом на вечір п'ятниці 15 серпня порівняно з попереднім днем вересневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,99 за барель або на 1,48% до $65,85 за барель, а вересневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизились на $1,16 або на 1,81% до $62,80 за барель.За тиждень нафта Brent здешевшала на 1,1%, а WTI на 1,7%.

На ціни також тиснули економічні показники Китаю, що показали можливість зниження попиту у перспективі. Зростання промислового виробництва у Китаї впало до восьмимісячного мінімуму, а темпи зростання роздрібних продажів стали найповільнішими з грудня, що чинило тиск на настрої, попри зростання обсягів перероблення нафти у другому за величиною у світі споживачеві сирої нафти. Прогнози зростаючого профіциту на ринку нафти також вплинули на настрої, як і перспектива вищих процентних ставок у США у довгостроковій перспективі.

Через високий попит на пальне АЗС не поспішають знижувати ціни

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" за минулий тиждень дизельне пальне на гуртовому ринку суттєво здешевшало. Станом на вечір п'ятниці 15 серпня порівняно 8 серпня середня гуртова ціна дизпалива в Україні знизилась на 92 коп./л до 46,14 грн/л.

В Лондоні ф’ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпалива) станом на вечір 15 серпня порівняно з попереднім днем зменшилися на $2,40/т (–0,4%), досягнувши $651,75/т. За даними НБУ станом на 15 серпня курс долара залишився стабільним, з невеликим зростанням на 2 коп. до 41,45 грн, тоді як євро зросло на +34 коп. до 48,44 грн. Контракти на імпорт палива в Україну переважно заключають у доларах, тоді як акцизи на кордоні з Україною сплачують у євро.

У серпні фіксується зростанням темпів імпорту дизелю порівняно з липнем. Обсяги імпорту за 13 днів серпня порівняно з аналогічним періодом липня зросли на 28,9%, тоді як середньодобовий показник імпорту зріс на 6,4% до 18,4 тис. т. 43,8% загального обсягу припадає на танкерні постачання Дунаєм і Чорним морем.

Бензин А-95 за минулий тиждень також здешевшав, хоча й не так суттєво, як дизель: станом на 15 серпня порівняно з 8 серпня середня гуртова ціна знизилась на 29 коп. до 47,8 грн/л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 1,1-2,3% у четвер 14 серпня порівняно з попереднім днем: в портах Північно-Західної Європи котирування зросли на $8/т, до $722-740/т, а в Середземномор’ї — на $16/т, до $700-711/т.

Ціни на бензин та дизель на АЗС за минулий тиждень майже не змінилися: станом на 15 серпня порівняно з 8 серпня дизпальне здешевшало на 8 коп./л до 55,86 грн/л, а бензин А-95 на 5 коп./л до 56,37 грн/л.

Тим часом фіксується збільшення продажів пального на АЗС. За даними Системи обліку даних РРО, обсяг зафіксованих продажів пального (бензини, дизпальне, LPG) у липні 2025 зріс до найбільшого показника із серпня 2024 — 684,3 млн л.

Проте річному порівнянні обсяги залишаються меншими: на 8,0% щодо липня 2024 р. та на 2,3% — щодо липня 2023 р. Всього за січень-липень 2025 АЗС продали 4,3 млрд л пального, що на 6,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на цьому тижні не варто очікувати суттєвих змін на стелах АЗС . За його словами зараз ринок є досить стабільним, і суттєвих коливань в найближчі два тижні чекати не варто.

Водночас Льоушкін зауважує, що ціни на бензин та дизель на АЗС мають потенціал до зниження на 1,5-2 грн/л, однак великі гравці не знижують ціни головним чином через високий попит.

Теоретично маржа вже дуже велика, але зниження ціни малоймовірно, бо зараз високий сезон. Тож немає потреби боротися за клієнта, скидаючи ціну на стелах Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Автогаз може трохи здорожчати через перебої з постачанням

За даними "Нафторинку" за 13-15 серпня пропан-бутан в гурті в Україні подорожчав на 173 грн/т до 53 460 грн/т на умовах самовивозу та на 43 грн/т до 55,183 грн/т до 55 183 грн/т на умовах доставки. Драйвером підняття цін виступив трейдер "Полтава Газтрейд", що додав в ціні в середньому 128 грн/т.

На АЗС ціна LPG за минулий тиждень майже не змінилася: станом на вечір п'ятниці 15 серпня порівняно з 8 серпня середня ціна зросла на 1 коп./л до 34,.17 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні ціни на пропан-бутан залишатимуться стабільними, тоді як роздрібні ціни можуть трохи зрости в межах 5-20 коп./л наздоганяючи стрибок цін на минулому тижні.

В портах на Півдні на тому тижні були проблеми з бутаном, хоча пропану було достатньо. Тож гуртова ціна трохи підросла. Але на цьому тижні ми чекаємо декілька танкерів і ресурсу в країну зайде вдосталь тож зростання не буде Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,99 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,49

Дані: застосунки мереж АЗС.