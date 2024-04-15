Топливный рыпнок проходит пик посевной. Сколько будет стоить топливо на АЗС

Топливный рынок замер в ожидании реакции Израиля на иранскую атаку. В случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке возможен рост цен на топливо и в Украине. Если обострения не произойдет, рынок будет стабильным, а оптовые цены на дизтопливо и автогаз продолжат идти вниз.

На прошлой неделе (8-14 апреля) внимание игроков нефтяных рынков было приковано к противостоянию между Израилем и Ираном. В начале недели Иран дал понять Вашингтону, что его реакция на израильскую атаку будет осуществлена таким образом, чтобы не допустить эскалации конфликта, а также то, что страна заинтересована в перемирии в секторе Газа. Кроме того, Международное энергетическое агентство снизило свой годовой прогноз спроса на нефть до 1,2 млн баррелей в сутки из-за того, что потребление в развитых странах было ниже ожидаемого, а также из-за того, что фактор восстановления Китайской экономики похоже исчерпал себя. В то же время в ОПЕК считают, что спрос на нефть в 2024 году будет составлять 2,25 млн баррелей в сутки.

По состоянию на вечер пятницы 12 апреля по сравнению с прошлым днем цена на нефть эталонной марки Brent снизилась на 0,79% до 90,45 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,75% до 85,66 доллара. за баррель.

Следует заметить, что в пятницу 12 апреля Brent достигла пикового в этом году значения в 92,11 доллара за баррель. Эксперты считают, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке, вследствие обострения противостояния между Ираном и Израилем, после иранской атаки в ночь на 14 апреля может привести к масштабным потрясениям на нефтяных рынках, что приведет к удорожанию топлива и в Украине.

Дизтопливо в опте дешевеет, а цена на бензин продолжает расти

За прошедшую неделю оптовая цена дизтоплива в Украине двигалась в сторону незначительного снижения. По данным консалтинговой компании "НафтоРынок" по состоянию на пятницу 12 апреля по сравнению с 5 апреля оптовая цена дизтоплива снизилась на 37 коп./л до 45,8 грн/л.

Импорт дизтоплива за две недели апреля продолжил восстанавливаться, по сравнению с аналогичным периодом марта объемы импорта выросли на 34,6%. На импортные поставки ресурса автопартиям приходится всего 10,5% от общих поступлений в апреле против 13,1% месяцем ранее. Однако в абсолютных значениях импорт бензовозами вырос на 7,8%.

Цены на бензин в опте продолжили расти. По состоянию на 12 апреля по сравнению с 5 апреля оптовая цена бензина А-95 выросла на 49 коп/л до 49,67 грн/л. Среднесуточный объем импорта бензинов в течение первой декады апреля составил +12,8% по отношению к марту. Доля поставок бензинов автонормами составила 32,8% от общего объема поступлений. Среднесуточный показатель импорта бензинов автонормами составил +26,8% по отношению к марту. Подавляющая часть импорта бензинов была румынского (61,1%), польского (24,4%) и немецкого (6,3%) производства.

На АЗС стоимость бензинов продолжила расти, в то время как средняя стоимость дизтоплива уменьшилась. Причиной этого стало уменьшение цены продукта на станциях сети Привата (ANP, Avias и др.) в большинстве областей. Так, на отдельных АЗС цена дизтоплива уменьшилась на шаг до 2,00 грн/л. Тем временем Shell увеличили стоимость бензина А-95 и дизтоплива на 0,50 грн/л до 56,19-56,99 грн/л.

Также на 1 грн/л выросла стоимость продуктов на АЗС Amic. Похожее движение поддержали и региональные операторы Neftek, Катрал, Luxwen и другие. При этом крупные сети АЗС ОККО и WOG за прошедшую неделю увеличили стоимость бензина и дизтоплива на 50 коп./л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что рынок сейчас готовится к вероятной эскалации конфликта на Ближнем Востоке и связанным с этим колебаниям на нефтяных рынках. Если этого не случится, ситуация на рынке топлива будет оставаться стабильной.

"Ждем легкого повышения цен на АЗС. Розница уже должна была подняться в цене, но рынок сейчас очень профицитный. Пик потребления связан с посевной мы уже проходим, а через неделю мы ожидаем спада потребления перед Пасхой". Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По словам бизнесмена, цена на АЗС на следующей неделе вырастет на 50 коп./л, из-за недавнего повышения цены в сетях маркетмейкеров (наибольшие общенациональные сети АЗС. Здесь в значении сетей OKKO и WOG), и колебания валютного курса.

Автогаз дешевеет в опте

Аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что средняя цена автогаза железнодорожными партиями за прошлую неделю снизилась до $703/тонна (38,2 тыс. грн/тонна с налогами) по сравнению с $716/тонна в течение 21-31 марта, а стоимость автомобильных партий составляет $720/тонна (39,1 тыс. грн/тонна с налогами). За прошедшую неделю из Румынии поступило 44,7% автоимпорта, Литвы и Латвии – 34,1%, Польши – 21%. В то же время, цены на пропан-бутан внутреннего производства также идут вниз.

"Событием недели стала публичная продажа LPG производства "Системойлинженеринг" (входит в Burisma Holding), которая производит газовые фракции с 2019 года. Продавец продал часть объема с 243 т по стартовой цене торгов - 40 000 грн/т ($743/т без налогов) на условиях самовывоза в Харьковской области. Продавец анонсировал проведение тендеров еженедельно в среднем до 400 тонн". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок"

По его словам, на АЗС газ тоже дешевеет. В сети Rodnik в Харьковской области пропан-бутан в течение 11-12 апреля потерял в цене 50 коп./л до 26,99 грн/л в течение 11-12 апреля. В Днепропетровской области перед выходными на АЗС VostokGaz автогаз подешевел на 50 коп./л до 26,99 грн/л. В то же время, на Neftek цена выросла на 1 грн/л до 28,99 грн/л. На всех АЗС сети ManGo газ подорожал на 20 коп/л до 27,02 грн/л в среднем. Средняя цена газа на АЗС в Украине составляет 27,83 грн/л, а соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 составляет 51,4%.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sinopec LPG Михаил Шубан говорит, что на следующей неделе если граница с Польшей не будет разблокирована на рынке автогаза, ожидается стабильность. Рынок сейчас наполнен и профицитным. Предпосылки к снижению оптовой цены, по словам бизнесмена, компенсируются ростом спроса на ресурс.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 57,99 59,99 39,90 WOG 57,99 57,99 29,48 Socar 59,99 59,99 29,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 51,29 51,29 26,99

Данные: приложения сетей АЗС.