В Україні пік посівної кампанії. Скільки коштуватиме пальне на АЗС

Паливний ринок завмер в очікуванні реакції Ізраїлю на іранську атаку. У випадку подальшої ескалації конфлікту на Близькому сході можливе зростання цін на пальне і в Україні. Якщо ж загострення не станеться, ринок залишатиметься стабільним, а гуртові ціни на дизпаливо та автогаз продовжать йти донизу.

На минулому тижні(8-14 квітня) увага гравців нафтових ринків була прикута до протистояння між Ізраїлем та Іраном. На початку тижня Іран дав зрозуміти Вашингтону, що його реакція на ізраїльську атаку буде здійснена таким чином, щоб не допустити ескалації конфлікту, а також те, що країна зацікавлена в перемир’ї в секторі Газа. Крім того, Міжнародна енергетична агенція знизила свій річний прогноз попиту на нафту до 1,2 млн барелів на добу через те, що споживання в розвинутих країнах було нижчим ніж очікувалось, а також через те, що фактор відновлення Китайської економіки схоже вичерпав себе. Водночас в ОПЕК вважають, що попит на нафту у 2024 році складатиме 2,25 млн барелів на добу.

Станом на вечір п’ятниці 12 квітня порівняно з минулим днем ціна на нафту еталонної марки Brent знизилась на 0,79% до 90,45 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate здешевшала на 0,75% до 85,66 долара за барель.

Слід зауважити, що в п’ятницю 12 квітня Brent досягла пікового в цьому році значення в 92,11 долара за барель. Експерти вважають, що подальша ескалація конфлікту на Близькому сході, внаслідок загострення протистояння між Іраном та Ізраїлем, після іранської атаки в ніч на 14 квітня може призвести до масштабних потрясінь на нафтових ринках, що спричинить здорожчання пального і в Україні.

Дизпальне в гурті дешевшає, а ціна на бензин продовжує зростати

За минулий тиждень гуртова ціна дизпального в Україні рухались в бік незначного зниження. За даними консалтингової компанії “НафтоРинок” станом на п’ятницю 12 квітня порівняно з 5 квітня гуртова ціна дизпалива знизилась на 37 коп./л до 45,8 грн/л.

Імпорт дизпального за два тижні квітня продовжив відновлюватися, в порівнянні з аналогічним періодом березня обсяги імпорту зросли на 34,6%. На імпортні постачання ресурсу автопартіями припадає всього 10,5% загальних надходжень у квітні проти 13,1% місяцем раніше. Проте, в абсолютних значеннях імпорт бензовозами виріс на 7,8%.

Ціни на бензин в гурті продовжили зростати. Станом на 12 квітня порівняно з 5 квітня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 49 коп./л до 49,67 грн/л. Середньодобовий обсяг імпорту бензинів протягом першої декади квітня склав +12,8% щодо березня. Частка постачання бензинів автонормами склала 32,8% від загального обсягу надходжень. Середньодобовий показник імпорту бензинів автонормами склав +26,8% щодо березня. Переважна частина імпорту бензинів, що надійшла, була румунського (61,1%), польського (24,4%) та німецького (6,3%) виробництва.

На АЗС вартість бензинів продовжила зростати, тоді як середня вартість дизпального зменшилася. Причиною цього стало зменшення ціни продукту на станціях мережі “Привату” (ANP, Avias та ін.) в більшості областей. Так, на окремих АЗС ціна дизпального зменшилася на крок до 2,00 грн/л.

Тим часом Shell збільшили вартість бензину А-95 і дизпалива на 0,50 грн/л, до 56,19-56,99 грн/л.

Також на 1 грн/л зросла вартість продуктів на АЗС Amic. Схожий рух підтримали й регіональні оператори Neftek, “Катрал”, Luxwen та ін. Разом з цим великі мережі АЗС ОККО та WOG за минулий тиждень збільшили вартість бензину та дизпалива на 50 коп./л.

Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін говорить, що ринок зараз готується до ймовірної ескалації конфлікту на Близькому Сході та пов’язаних з цим коливань на нафтових ринках. Якщо цього не трапиться, то ситуація на ринку пального залишатиметься стабільною.

"Чекаємо легкого підвищення цін на АЗС. Роздріб вже мав піднятися в ціні, але ринок зараз дуже профіцитний. Пік споживання пов’язаний з посівною ми вже проходимо, а через тиждень ми очікуємо спаду споживання перед Пасхою" Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За словами бізнесмена ціна на АЗС на наступному тижні зросте на 50 коп./л, через нещодавнє підвищення ціни в мережах маркетмейкерів (найбільші загальнонаціональні мережі АЗС. Тут у значенні мереж OKKO та WOG), та коливання валютного курсу.

Автогаз дешевшає в гурті

Аналітик консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександр Сіренко каже, що середня ціна автогазу залізничними партіями за минулий тиждень знизилась до $703/тонна(38,2 тис. грн/тонна з податками) порівняно з $716/тонна протягом 21-31 березня, а вартість автомобільних партій складає $720/тонна(39,1 тис. грн/тонна з податками). За минулий тиждень з Румунії надійшло 44,7% автоімпорту, Литви та Латвії – 34,1%, Польщі – 21%. Водночас ціни на пропан-бутан внутрішнього виробництва також йдуть до низу.

"Подією тижня став публічний продаж LPG виробництва “Системойлінженерінг” (входить в Burisma Holding), яка виробляє газові фракції з 2019 року. Продавець продав частину обсягу з 243 т за стартовою ціною торгів – 40 000 грн/т ($743/т без податків) на умовах самовивозу в Харківській області. Продавець анонсував проведення тендерів щотижня в середньому до 400 тонн" Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

За його словами, на АЗС газ також дешевшає. В мережі Rodnik в Харківській області пропан-бутан протягом 11-12 квітня втратив в ціні 50 коп./л до 26,99 грн/л, протягом 11-12 квітня. В Дніпропетровській області перед вихідними на АЗС VostokGaz автогаз подешевшав на 50 коп./л до 26,99 грн/л. Водночас на Neftek ціна зросла на 1 грн/л до 28,99 грн/л. На всіх АЗС мережі ManGo газ подорожчав на 20 коп./л до 27,02 грн/л в середньому. Середня ціна газу на АЗС в Україні становить 27,83 грн/л, а співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 складає 51,4%.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан говорить, що на наступному тижні якщо кордон з Польщею не буде розблоковано на ринку автогазу очікується стабільність. Ринок наразі є наповненим та профіцитним. Передумови до зниження гуртової ціни, за словами бізнесмена компенсуються зростанням попиту на ресурс.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 57,99 59,99 39,90 WOG 57,99 57,99 29,48 Socar 59,99 59,99 29,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 51,29 51,29 26,99

Дані: застосунки мереж АЗС.