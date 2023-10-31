Украина могла бы транспортировать российский газ в Центральную Европу после окончания транзитного контракта, - эксперты

Новый транзитный контракт российского газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" вряд ли возможен. Однако Украина могла бы транспортировать какие-либо объемы российского природного газа в страны Центральной Европы после окончания действующего договора в 2024 году. Об этом говорится в статье “Украина не хочет договариваться с Газпромом о транзите газа. Станет ли это проблемой для "Орбана и Фицо ", опубликованной на Delo.ua.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в своем комментарии отметил, что проводить переговоры с Россией о продлении транзитного контракта или подписании нового в условиях войны нонсенса. Однако сам транзит российского газа может стать рычагом влияния на такие страны как Словакия или Венгрия, потребляющие российский трубопроводный газ в больших объемах, а также неоднократно блокировали как санкции против России со стороны ЕС, так и пакеты помощи Украине.

“Россия это страна агрессор и проводить с ней какие-либо коммерческие переговоры пока идет война просто невозможно. С другой стороны, здесь есть определенное пространство для маневра. Скажем, если Венгрия и Словакия обяжутся не тормозить нам военную помощь, то Украина может пойти на формат договоренностей, когда эти страны будут заключать договоры на поставку газа с Газпромом, а мы уже с ними на транзит газа через территорию Украины. Но вопрос очень многогранен, и требует изучения с разных сторон. Я думаю, здесь должно быть решение СНБО”, – сказал Омельченко.

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович отметил, что в прошлом году Европейская комиссия утвердила план REPowerEU, предусматривающий постепенное сокращение поставок российского газа до 2027 года. Согласно этому плану Европейские страны могут либо сокращать потребление природного газа и делать ставку на электроэнергию или возобновляемые газы, либо развивать инфраструктуру, чтобы получать природный газ из других источников.

У стран Центральной Европы не много возможностей для диверсификации поставок, однако есть большой потенциал для сокращения потребления. При этом такие страны как Австрия, Венгрия и Словакия переориентировали значительную часть транзита на "Турецкий поток".

"Газпром" потерял европейский рынок, но отдельные страны остаются потребителями российского газа

В 2021 году россияне, готовясь к полномасштабному вторжению в Украину, постепенно сокращали поставки газа в ЕС. спровоцировав в Европе энергетический кризис и подняв цены на газ до рекордных величин. В 2022 году Европа все же смогла погасить пожар на газовом рынке, диверсифицировав поставки голубого топлива и сократив долю России с 40% до 9%.

В то же время, часть стран Центральной Европы такие, как Венгрия, остаются значительными потребителями российского газа, с одной стороны получая от россиян существенные скидки на голубое топливо, а с другой. поддерживая россиян на дипломатическом поле. Готовясь к возможному прекращению транзита российского газа через Украину, россияне диверсифицировали транзит газа в дружественные страны, переориентировав значительную часть поставок на "Турецкий поток". Однако Болгария инициировала введение специального налога в почти 11 долларов за МВт-ч российского газа за транзит газа по ее территории. Таким образом, транзит газа через территорию Украины останется самым дешевым маршрутом на поставку российского газа в страны Центральной Европы.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью "Радио Свобода" сообщил, что Украина получает за услуги транзита значительно меньше, чем это предусмотрено контрактными обязательствами. Также Чернышев сообщил, что Украина не будет инициировать продление транзита, а партнеры в Европейском Союзе не посылают каких-либо сигналов в "Нафтогаз" или в Украину относительно продления транзита.