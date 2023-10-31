Україна могла б транспортувати російський газ до Центральної Європи після закінчення транзитного контракту, - експерти

Новий транзитний контракт російського газу між “Нафтогазом” та “Газпромом” навряд чи є можливим. Проте Україна могла б транспортувати якісь обсяги російського природного газу до країн Центральної Європи після закінчення діючого договору у 2024 році. Про це йде мова в статті “Україна не хоче домовлятися з Газпромом про транзит газу. Чи стане це проблемою для Орбана та Фіцо” опублікованій на Delo.ua.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко у своєму коментарі зауважив, що проводити перемовини з Росією щодо продовження транзитного контракту чи підписання нового в умовах війни нонсенс. Проте сам транзит російського газу може стати важелем впливу на такі країни як Словаччина чи Угорщина, які споживають російський трубопровідний газ у великих обсягах, а також неодноразово блокували як санкцій проти Росії з боку ЄС, так і пакети допомоги Україні.

“Росія це країна агресор і проводити з нею якісь комерційні перемовини поки триває війна просто неможливо. З іншого боку тут є певний простір для маневру. Скажімо, якщо Угорщина та Словаччина зобов'яжуться не гальмувати нам військову допомогу, то Україна може піти на формат домовленостей, коли ці країни укладатимуть договори на поставку газу з “Газпромом”, а ми вже з ними на транзит газу через територію України. Але питання дуже багатогранне, і потребує вивчення з різних сторін. Я думаю, тут має бути рішення РНБО”, - сказав Омельченко.

Директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович зазначив, що минулого року Європейська комісія затвердила план REPowerEU, який передбачає поступове скорочення поставок російського газу до 2027 року. Згідно з цим планом Європейські країни можуть або скорочувати споживання природного газу та робити ставку на електроенергію чи відновлювані гази, або ж розбудовувати інфраструктуру, щоб отримувати природний газ з інших джерел.

У країн Центральної Європи не багато можливостей для диверсифікації поставок, проте є великий потенціал для скорочення споживання. Разом з цим такі країни як Австрія, Угорщина та Словаччина переорієнтували значну частину транзиту на "Турецький потік".

"Газпром" втратили європейський ринок, але окремі країни залишаються споживачами російського газу

У 2021 році росіяни готуючись до повномасштабного вторгнення в Україну поступово скорочували поставки газу до ЄС спровокувавши в Європі енергетичну кризу та піднявши ціни на газ до рекордних величин. У 2022 році Європа все ж змогла погасити пожежу на газовому ринку диверсифікувавши поставки блакитного палива, та скоротивши частку Росії з 40% до 9%.

Водночас частина країн Центральної Європи такі, як Угорщина, залишаються значними споживачами російського газу, з одного боку отримуючи від росіян суттєві знижки на блакитне паливо, а з іншого підтримуючи росіян на дипломатичному полі. Готуючись до можливого припинення транзиту російського газу через Україну росіяни диверсифікували транзит газу до дружніх країн переорієнтувавши значну частину поставок на "Турецький потік". Проте Болгарія ініціювала введення спеціального податку в майже 11 доларів за МВт-год російського газу за транзит газу її територією. Таким чином транзит газу через територію України залишиться найдешевшим маршрутом на поставку російського газу до країн Центральної Європи.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтервʼю "Радіо Свобода" повідомив, що Україна отримує за послуги транзиту значно менше ніж це передбачено контрактними зобов’язаннями. Також Чернишов повідомив, що Україна не буде ініціювати продовження транзиту, а партнери в Європейському Союзі не надсилають якихось сигналів до "Нафтогазу" чи до України стосовно продовження транзиту.