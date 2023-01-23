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Украинцам заменили 75 тысяч счетчиков газа: для каких потребителей это делают бесплатно
С начала полномасштабной войны украинские газовики безвозмездно заменили украинцам 75 тысяч газовых счетчиков. Они были установлены на замену поврежденным приборам учета. Об этом сообщила пресс-служба РГК.
"Замена счетчиков, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов, безвозмездна. Она выполняется за счет газораспределительных компаний в ходе восстановления подачи газа в дом. Если из-за войны в вашем доме отключен газ, нужно обратиться с заявлением в вашу газораспределительную компанию, и она возобновит распределение газа", – говорит технический директор РГК Сергей Бондарь.
Счетчики, которые устанавливали газовики – украинского производства. Они выпускаются на двух метрологических центрах RGC Metering. Это позволило газораспределительным компаниям, работающим в зоне боевых действий, быстро заменять приборы учета, а не ждать поставок от других производителей.
Также метрологические центры RGC Metering обеспечивают проверку счетчиков миллионов украинских домохозяйств. Кроме того, после деоккупации стал вопрос о внеочередной поверке приборов учета предприятий, чтобы перезапустить их работу. Такую поверку можно совершить за один день.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вскоре на базе метрологических центров RGC Metering будет развернуто производство роторных и ультразвуковых промышленных счетчиков, которые будут удовлетворять потребности предприятий, пострадавших во время боевых действий.