Украинцам заменили 75 тысяч счетчиков газа: для каких потребителей это делают бесплатно

С начала полномасштабной войны украинские газовики безвозмездно заменили украинцам 75 тысяч газовых счетчиков. Они были установлены на замену поврежденным приборам учета. Об этом сообщила пресс-служба РГК.

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"Замена счетчиков, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов, безвозмездна. Она выполняется за счет газораспределительных компаний в ходе восстановления подачи газа в дом. Если из-за войны в вашем доме отключен газ, нужно обратиться с заявлением в вашу газораспределительную компанию, и она возобновит распределение газа", – говорит технический директор РГК Сергей Бондарь.

Счетчики, которые устанавливали газовики – украинского производства. Они выпускаются на двух метрологических центрах RGC Metering. Это позволило газораспределительным компаниям, работающим в зоне боевых действий, быстро заменять приборы учета, а не ждать поставок от других производителей.

Также метрологические центры RGC Metering обеспечивают проверку счетчиков миллионов украинских домохозяйств. Кроме того, после деоккупации стал вопрос о внеочередной поверке приборов учета предприятий, чтобы перезапустить их работу. Такую поверку можно совершить за один день.

Вскоре на базе метрологических центров RGC Metering будет развернуто производство роторных и ультразвуковых промышленных счетчиков, которые будут удовлетворять потребности предприятий, пострадавших во время боевых действий.