Украинская компания готовится к сертификации как европейский оператор газохранилищ

Компания "Укртрансгаз" приступила к практической реализации плана сертификации как европейского оператора подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом 14 ноября в Facebook сообщил глава компании Сергей Перелома.

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Первым шагом станет формирование соответствующей законодательной базы. Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8158. Документ имплементирует в украинское законодательство нормы сертификации операторов газохранилищ, введенные Европейским Союзом в июле 2022 года.

Закон также определит общие принципы такой сертификации и конкретизирует полномочия регулятора НКРЭК по ее осуществлению.

После завершения первого этапа регулятор начнет процедуру сертификации, а "Укртрансгаз" должен предоставить документы, необходимые для ее прохождения.

В свою очередь, НКРЭКУ и Секретариат Энергетического Сообщества должны провести анализ и предоставить свои выводы. После этого будет принято решение о сертификации компании "Укртрансгаз" как оператора подземного хранения газа по стандартам ЕС.

"Успешная сертификация подтвердит независимость сети украинских ПХГ от третьих сторон и откроет возможность хранить не только газ компаний-нерезидентов, но и стратегические запасы европейских стран. Впервые именно на государственном уровне", - отметил Перелома.

В систему "Укртрансгаза" входят 12 подземных хранилищ, 100% которой принадлежит НАК "Нефтегаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что с начала октября европейские компании активизировали закачку газа в украинские ПХГ.

Украина за время полномасштабной войны с РФ подтвердила свой статус надежного бизнес-партнера при любых обстоятельствах. В то же время европейский потребитель уже понял, что Россия не является надежным поставщиком.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок.

Источник фото: ua.depositphotos.com