Українська компанія готується до сертифікації як європейський оператор газосховищ

Компанія "Укртрансгаз" розпочала практичну реалізацію плану сертифікації як європейського оператора підземних сховищ газу (ПСГ). Про це 14 листопада в Facebook повідомив голова компанії Сергій Перелома.

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Першим кроком буде формування відповідної законодавчої бази. Нещодавно у Верховній Раді України зареєстрували законопроект №8158. Документ імплементує в українське законодавство норми щодо сертифікації операторів газосховищ, запроваджені Європейським Союзом у липні 2022 року.

Закон також визначить загальні засади такої сертифікації та конкретизує повноваження регулятора НКРЕКУ щодо її здійснення.

Після завершення першого етапу регулятор розпочне процедуру сертифікації, а "Укртрансгаз" має надати документи, необхідні для її проходження.

В свою чергу НКРЕКУ та Секретаріат Енергетичного Співтовариства повинні провести аналіз та надати свої висновки. Після цього буде ухвалено рішення про сертифікацію компанії "Укртрансгаз" як оператора підземного зберігання газу за стандартами ЄС.

"Успішна сертифікація підтвердить незалежність мережі українських ПСГ від третіх сторін і відкриє можливість зберігати не лише газ компаній-нерезидентів, а й стратегічні запаси європейських країн. Вперше саме на державному рівні", — зазначив Перелома.

До системи "Укртрансгазу" входять 12 підземних сховищ, 100% якої належить НАК "Нафтогаз України", загальною проєктною ємністю 31 млрд. куб. м.

Раніше повідомлялося, що з початку жовтня європейські компанії активізували закачування газу в українські ПСГ.

Україна за час повномасштабної війни з РФ підтвердила свій статус надійного бізнес-партнера за будь-яких обставин. В цей же час європейський споживач вже зрозумів, що Росія не є надійним постачальником.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.

Джерело фото: ua.depositphotos.com