"Укрэнерго" несколько повысило лимиты потребления электроэнергии всем областям

Ко всем облэнерго 1 февраля доведены несколько увеличенные лимиты потребления, действующие в течение суток. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что потребление электроэнергии остается на уровне вторника, 31 января.

Сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне предоставленного лимита. Сейчас превышение лимитов не фиксируется, но в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения.

Графики отключений и список облэнерго можно найти по ссылке.

" Энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных ударов. Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций по технологическим причинам находятся в ремонте. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, после ракетных обстрелов страны-агрессора РФ 26 января самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Винницкой областях.