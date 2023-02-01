"Укренерго" дещо підвищило ліміти споживання електроенергії усім областям

До всіх обленерго 1 лютого доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють впродовж доби. В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що споживання електроенергії залишається на рівні вівторка, 31 січня.

Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі перевищення лімітів не фіксується, алеу разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення.

Графіки відключень та перелік обленерго можна знайти за посиланням.

"Енергосистема все ще відновлюється від завданих ударів. Крім того, декілька блоків теплових електростанцій з технологічних причин знаходяться у ремонті. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, після ракетних обстрілів країни-агресора РФ 26 січня, найскладніша ситуація з електропостачанням в Одеській та Вінницькій областях.