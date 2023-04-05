"Укрэнерго" предупредило о возможном ограничении потребления в одном из регионов

В Житомирской области на 5 апреля возможно ограничение потребления электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что это связано с увеличением нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения во время российских обстрелов, а также с уменьшением генерации из возобновляемых источников.

В остальных регионах ограничения сейчас отсутствуют.

В "Укрэнерго" отметили, что из-за повреждения агрессором ключевых высоковольтных подстанций в течение последних шести месяцев, надежность энергопитания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена. Поэтому компания просит экономно потреблять электроэнергию, в частности, по возможности равномерно распределять пользование мощными приборами в течение суток.

Напомним, ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что до середины осени в энергосистеме Украины будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей, если россияне не будут наносить новые удары по критической инфраструктуре. Он отмечал, что в случае нехватки электроэнергии будет возможность ее импортировать из Европы.