"Укренерго" попередило про можливе обмеження споживання в одному з регіонів

У Житомирській області станом на 5 квітня можливе обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що це повʼязано зі збільшенням навантаження на працююче обладнання, яке зазнало пошкоджень під час російських обстрілів, а також зі зменшення генерації з відновлювальних джерел.

У решті регіонів обмеження наразі відсутні.

В "Укренерго" зауважили, що через пошкодження агресором ключових високовольтних підстанцій протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена. Тому компанія просить ощадливо споживати електроенергію, зокрема, за можливості рівномірно розподіляти користування потужними приладами протягом доби.

Нагадаємо, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що до середини осені в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів, якщо росіяни не завдаватимуть нових ударів по критичній інфраструктурі. Він зазначав, що у випадку нестачі електроенергії буде можливість її імпортувати з Європи.