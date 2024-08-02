USAID закупило 18 автотрансформаторов для восстановления украинской энергосистемы

Агентство США по международному развитию (USAID) приобрело 18 автотрансформаторов для поддержки украинской энергетической системы. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

“В то время как Россия хладнокровно пытается уничтожить энергосеть Украины, мы настроены ее восстановить. Горжусь тем, что USAID закупил 18 автотрансформаторов и это еще не все. Такие действия помогут сохранить энергосеть Украины, несмотря на атаки России, и обеспечат электроэнергией 38 миллионов украинцев”, — написала Бриджит Бринк.

Напомним, в мае сообщалось, что USAID предоставит более 190 миллионов долларов на проект "Защита мощности, повышения устойчивости и подключения" (SPARC), предусматривающий срочную энергетическую помощь Украины в течение пяти лет.

Также в июне АО "Укргаздобыча" получило от Агентства США по международному развитию 102 дизельных генератора.

В том же месяце проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" снабдил Национальный банк Украины дизельным генератором и источниками бесперебойного питания.

Атаки РФ нанесли украинской энергосистеме ущерб на 26 млн долларов

В результате последних российских ударов украинская энергосеть получила очень значительные повреждения. Пока что окончательно убытки не подсчитаны, но по предварительным оценкам они составляют не менее 26 миллионов долларов.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что для ремонта Украина ищет необходимое энергетическое оборудование во всем мире и, в частности, в соседних странах.

Но эти поиски могут оказаться напрасными, если у страны не будет достаточно комплексов противовоздушной обороны, чтобы защитить свои энергетические объекты от ракетных атак России и избежать отключений электроэнергии этим летом, ведь с наступлением жары потребление электроэнергии резко растет.

Добавим, что энергетический холдинг ДТЭК к октябрю планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую он потерял в результате российских массовых обстрелов в марте 2024 года.