USAID закупило 18 автотрансформаторів для відновлення української енергосистеми

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) придбало 18 автотрансформаторів для підтримки української енергетичної системи. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

“В той час як Росія холоднокровно намагається знищити енергомережу України, ми налаштовані її відновити. Пишаюся тим, що USAID закупив 18 автотрансформаторів, і це ще не все. Такі дії допоможуть зберегти енергомережу України, незважаючи на атаки Росії, і забезпечать електроенергією 38 мільйонів українців”, - написала Бріджит Брінк.

Нагадаємо,у тарвні повідомлялося, що USAID надасть більше ніж 190 мільйонів доларів на проєкт "Захист потужності, підвищення стійкості та підключення" (SPARC), що передбачає термінову енергетичну допомогу України впродовж п'яти років.

Також у червні АТ "Укргазвидобування" отримало від Агентства США з міжнародного розвитку 102 дизельні генератори.

В тому ж місяці проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" забезпечив Національний банк України дизельним генератором та джерелами безперебійного живлення.

Атаки РФ завдали українській енергосистемі збитків на 26 млн доларів

Внаслідок останніх російських ударів українська енергомережа зазнала дуже значних пошкоджень. Поки що остаточно збитки не підраховані, але за попередніми оцінками вони становлять щонайменше 26 мільйонів доларів.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що для ремонту Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу і, зокрема, в сусідніх країнах.

Але ці пошуки можуть бути марними, якщо країна не матиме достатньо комплексів протиповітряної оборони, щоб захистити свої енергетичні об’єкти від ракетних атак Росії та уникнути відключень електроенергії цього літа, адже з настанням спеки споживання електроенергії різко зростає.

Додамо, що енергетичний холдинг ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку він втратив внаслідок російських масових обстрілів у березні 2024 року.