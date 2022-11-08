В ЕС могут согласовать ограничение цен на российскую нефть до 20 ноября, - журналист

В Европейском союзе могут согласовать ограничение цен на российскую нефть до 20 ноября. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк

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"На следующей неделе (14-20 октября) может свершиться соглашение по ограничению цены на нефть - многое будет зависеть от дальнейших переговоров с саудовцами. Дальнейшие санкции ЕС в отношении России еще обсуждаются, что-то может быть представлено в ноябре. Но как в случае с последним пакетом, речь пойдет скорее о закрытии лазейок", - написал журналист.

there can be a deal on the oil cap next week- a lot will depend on further talks with the Saudis. further EU sanctions on #Russia still being discussed and something could be presented in November but as with the last package - it is more about closing loopholes. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 8, 2022

Напомним, в декабре ожидается вступление в силу запрета на импорт в ЕС российской нефти, а также введение предельной цены на этот ресурс при импорте этого ресурса из РФ в другие страны. Поскольку экономика России очень зависима от экспорта углеводородов, такие меры могут существенно ограничить способность Кремля финансировать военную кампанию в Украине.

Ожидая санкции РФ готовит теневой флот, который поможет обойти их, однако западные страны обладают инструментарием, который поможет помешать Кремлю избежать санкций.