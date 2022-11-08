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Енергетика
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В ЄС можуть погодити обмеження цін на російську нафту до 20 листопада, - журналіст

В ЄС можуть погодити обмеження цін на російську нафту до 20 листопада, - журналіст

В Європейському союзі можуть погодити обмеження цін на російську нафту до 20 листопада. Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк

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"На наступному тижні(14-20 жовтня) може здійснитися угода по обмеженню ціни на нафту - багато залежатиме від подальших переговорів з саудівцями. Подальші санкції ЄС стосовно Росії ще обговорюються, щось може бути представлено в листопаді. Але як у випадку з останнім пакетом, мова йтиме швидше про закриття лазівок", - написав журналіст.

Нагадаємо, в грудні очікується вступ в силу заборони на імпорт до ЄС російської нафти, а також впровадження граничної ціни на цей ресурс при імпорті цього ресурсу з РФ до інших країни. Оскільки економіка Росії є дуже залежною від експорту вуглеводнів такі заходи можуть суттєво обмежити здатність Кремля фінансувати воєнну кампанію в Україні. 

Очікуючи санкції РФ готує тіньовий флот, що допоможе обійти їх, однак західні країни володіють інструментарієм, що допоможе завадити Кремлю уникнути санкцій.

Автор:
Степан Крьока