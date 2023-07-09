В газодобывающей отрасли Украины назревает кризис – СМИ

Газодобывающая отрасль Украины может существенно пострадать из-за бездействия Межведомственной комиссии по международной торговле, которая в июне не продлила срок действия ценовых обязательств для заводов, производящих по заказу американской компании высокотехнологичную буровую и обсадную трубу. Об этом в материале "Интерпайп с помощью чиновников уничтожает газодобывающую отрасль в Украине" для Украинских национальных новостей пишет журналистка Ольга Петрив.

"Украинская газодобывающая отрасль, которая постепенно возрождается с помощью американской компании, может оказаться в глубоком кризисе из-за бездействия украинских чиновников, подыгрывающих бизнес-интересам одного из украинских олигархов", - говорится в материале.

Автор материала объясняет, что после внедрения в Украине системы публичных торгов через Prozorro в Украину зашла мощная американская компания из штата Пенсильвания – Vorex, которая начала побеждать в тендерах на закупку бурильной и обсадной трубы для нужд государственного сектора газодобывающей отрасли Украины. Компания Интерпайп, которая на протяжении многих лет сама поставляла трубу государственным заказчикам, инициировала перед Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговое расследование в отношении иностранных заводов, производящих бурильную и обсадную трубу по заказу Vorex.

"Расследование было инициировано под видом защиты национального производителя по трубам, которые ни компанией Интерпайп, ни кем-либо другим внутри Украины вообще не производятся" - пишет Петрив.

Как отмечает автор материала, Укргаздобыча сегодня как никогда нуждается в бурильной трубе, ведь ее остатки на складах почти отсутствуют. "Обсадная труба диаметром 508 мм отсутствует вообще", – говорится в материале.

В статье напоминают, что если межведомственная комиссия не примет соответствующих решений, цена закупки бурильной и обсадной трубы для государственной компании Укргаздобыча вырастет более чем на 52% и приведет к дополнительным незапланированным расходам в размере более полумиллиарда гривен.

"Последствием этого станет срыв программы бурения украинского газа, резкое падение добычи и глубокий энергетический кризис с вероятным отключением от газоснабжения предприятий и домохозяйств", - резюмирует автор.

В статье также говорится, что на указанную проблему обратили внимание в Конгрессе США и направили соответствующие обращения к американским и украинским органам власти.