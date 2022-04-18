Война в Украине вызвала интерес Европы к атомной энергетике, - The Washington Post

Война в Украине вызвала интерес стран ЕС к строительству новых и продлению срока службы старых атомных электростанций, чтобы освободиться от зависимости от российских нефти и газа. Об этом пишет The Washington Post

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После Российского вторжения Бельгия решила не закрывать АЭС, которые она планировала закрыть ранее. Чехия предложила западным компаниям поставлять ядерное топливо взамен российских поставок, а Польша решила построить АЭС в одном из своих приморских городов.

"Все они делают это по одним и тем же причинам: декарбонизация, энергетическая безопасность и национальная безопасность", — сказал Дэвид Дарем, президент подразделения энергетических систем Westinghouse, которое по состоянию на начало апреля подписало меморандумы о взаимопонимании с 19 различными компаниями или государственными учреждениями в дюжина стран, включая Польшу, Румынию и Чехию.

Повышенный интерес возникает по мере того, как война в Украине показывает опасность строительства ядерных реакторов на линии фронта НАТО. Боевые действия вокруг ядерных объектов Украины вызвали тревогу по поводу ущерба, который вражеские войска, беспилотники и ракеты могут нанести объектам — ущерб, который может привести к выбросам радиации, которые годы спустя были связаны с целым рядом раковых заболеваний.

Когда российские войска оккупировали два ядерных объекта, в том числе Чернобыльский комплекс, международные органы по ядерной безопасности созвали экстренные совещания, а Европейский Союз отправил Украине таблетки с йодом для защиты людей от вредных последствий любого выброса радиации.

Европейское ядерное общество и Американское ядерное общество утверждают, что опасности, связанные с боевыми действиями вокруг ядерных объектов Украины, преувеличены, и предостерегают от действий, которые "манипулируют общественным страхом перед радиацией".

Словения, которая производит треть своей электроэнергии за счет атомной энергии, стремится к 2033 году постепенно отказаться от собственных запасов угля.По словам президента Ядерного общества Словении Томаза Загара до войны в Украине страна рассматривала два варианта. В одном предложении сочетались возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая, с газовыми электростанциями, а во втором предложении предлагалось сочетать возобновляемые источники энергии с новой атомной электростанцией.

По словам Загара, ранее газовый вариант считался менее рискованным, но война "придала существенное ускорение ядерному варианту". Для стран Восточной Европы "АЭС и даже атаки на АЭС теперь считаются гораздо менее опасными, чем сама война".

В Польше, где нет ядерных реакторов, президент Анджей Дуда сказал, что ядерная энергетика стала ключом как для защиты климата, так и для энергетической безопасности в Европе. Во время визита президента Байдена в прошлом месяце Дуда сказал, что реактор "скоро сможет оторваться от земли". Кроме того, NuScale и KGHM Polska Miedz SA, польский производитель меди и серебра, недавно предварительно договорились о развертывании небольшого модульного реактора, который может быть запущен уже в 2029 году.

В прошлом месяце министр обороны Латвии предложил Латвии построить электростанцию ​​вместе с Эстонией в рамках стремления Европы искать источники энергии, не зависящие от России, даже после того, как глава эстонской энергетической компании заявил , что потребление электроэнергии в странах Балтии невысоко.

Ядерная энергетика также не избавлена ​​от проблемы зависимости от России. Россия обладает примерно 40 процентами мировых мощностей по обогащению урана. Мировые спотовые цены выросли примерно вдвое, но европейские и американские лидеры исключили урановое топливо из санкционного списка, несмотря на боевые действия в Украине.

После вторжения и Словакия, и Венгрия, сильно зависящие от ядерной энергетики, продолжали принимать поставки уранового топлива из России для своих атомных электростанций советской эпохи. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции в отношении деятельности, связанной с ядерной энергетикой, станут «красной чертой» для Венгрии.

Другие стремятся уменьшить свою урановую зависимость от России. Чешская Республика выбрала Westinghouse и французскую Framatome для замены российского ТВЭЛ и поставки топлива на национальную атомную электростанцию ​​Темелин. Но даже это начнется не раньше 2024 года.

Наиболее жаркие дебаты относительно ядерной энергии проходят во Франции. По данным Управления энергетической информации США, эта страна является третьим по величине импортером российского газа в ЕС. А во Франции — крупнейшем и наиболее опытном производителе атомной энергии в Европе — на ядерную энергию приходится около 70 процентов электроэнергии. Однако в последнее время производство ядерной энергии сократилось, поскольку ряд реакторов был остановлен на техническое обслуживание или из-за подозрений на коррозию.

Но столкнувшись с энергетическим кризисом и проблемами на выборах со стороны проядерных противников, президент Эммануэль Макрон в начале февраля объявил о "ядерном ренессансе" Франции, включая строительство как минимум шести новых реакторов, а также, возможно, продление срока службы существующих.

Великобритания не зависит от российского газа, хотя рост цен на газ во всем мире привел к росту цен на энергоносители в Британии. Премьер-министр Борис Джонсон, ищущий украинский конфликт для прикрытия своих собственных намерений по «большей энергетической независимости», обнародовал планы значительного наращивания ядерной энергетики, увеличив ее долю в производстве электроэнергии примерно с 16 до 25 процентов к 2050 году.

Международные эксперты и политики призвали Германию и Бельгию отложить вывод из эксплуатации реакторов, намеченный на ближайшие годы. В своем плане из 10 пунктов по снижению зависимости Европейского Союза от российского газа Международное энергетическое агентство в прошлом месяце предложило предотвратить закрытие немецких и бельгийских реакторов в сочетании с завершением строительства нового реактора в Финляндии и запуском биоэнергетических установок на полную мощность. Это может сократить будущий спрос на газ примерно на 13 миллиардов кубометров без увеличения выбросов.