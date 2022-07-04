Через месяц Украине платить иностранцам $1,4 млрд. Приведет ли дефицит валюты к девальвации гривны

На минувшей неделе Украина получила очередные валютные вливания от международных партнеров. В частности, поступило 424,6 млн евро от Великобритании. Также на счета нашей страны поступил грант от США в $1,3 млрд. Он был предоставлен из Целевого фонда доноров Всемирного банка. Денежные средства будут направлены на выплату зарплат работникам госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы. Дополнительно Япония и Канада обещали выделить $250 млн.

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"Таким образом, Минфин проводит комплекс мер по обеспечению внешнего финансирования расходов госбюджета. Однако и Нацбанк вынужден продолжать "эмиссионное" финансирование бюджетных расходов", - напоминает аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

НБУ уже приобрел "военных" ОВГЗ на 225 млрд грн ($7,69 млрд). По сути, это объем "напечатанной" гривны, который может привести к ее ослаблению по отношению к иностранным валютам в случае отмены фиксированного курса.

Важным фактором является то, что за месяц, 1 сентября, Украина должна выплатить по внешним долгам $1,4 млрд. Украина вынуждена начать переговоры по реструктуризации внешнего долга, о чем сообщают источники в Bloomberg. "Учитывая длительный характер боевых действий, Украине необходима "отдых", поэтому своевременность этого шага очевидна", – акцентирует Андрей Гойлов.

Это время необходимо использовать для увеличения доходов госбюджета и сокращения его дефицита. Все это поможет снизить темпы девальвации гривны, когда НБУ решит отказаться от фиксированного курса. Учитывая скорость снижения объемов валютных резервов, регулятор пойдет на этот шаг в ближайшем будущем, уверены эксперты.

Курс в банках и на черном рынке

На прошлой неделе поведение курса доллара и евро в банках и на черном рынке существенно отличалось. В банках курс доллара в начале прошлой недели составлял 35,1–35,7 грн/$. В среду спрэд немного сузился (35,2-35,65 грн/$), но в общей сложности каких-то трибков не произошло. К концу недели курс составлял 35,2-35,7 грн/$.

В свою очередь "черный" рынок шатало. Если в понедельник, 27 июня, средний по Украине курс составлял 35,45–35,6 грн/$, то уже во вторник – 35,4–35,5 грн/$. Далее доллар начал дорожать, достигнув пика в пятницу - 35,48-35,6 грн/$, но к концу недели американская валюта снова подешевела до 35,4-35,55 грн/$.

По нашим прогнозам, на этой неделе доллар на черном рынке подешевеет еще больше с сужением спреда до 35,4-35,5 грн/$, а в банках курс будет стабильным.

Евро в банках тоже обращался стабильно с легкой тенденцией на удешевление. Если на начало прошлой недели курс евро составлял 36,8-37,6 грн/€, то к концу недели – 36,55-37,4 грн/€. Согласно нашим прогнозам, на этой неделе инвалюта продолжит умеренно дешеветь и вряд ли перейдет отметку в 36,5 грн/€.

На "черном" рынке евро так же подешевел, но не столь "мягко". В понедельник, 27 июня, средний по Украине курс составлял 37,29-5 грн/€, а уже в минувшее воскресенье – 36,8-37,05 грн/€. Скорее всего, на этой неделе евро на черном рынке начнет восстанавливать старые позиции, взяв тренд на подорожание максимум до 36,8-37,3 грн/€.

Если брать большую перспективу, то, к сожалению, как отмечает Андрей Гойлов, ближе к осени высока вероятность ослабления курса украинской национальной валюты. Правда, более конкретные цифры он по объективным причинам не назвал.

Как прошли торги на межбанке

На минувшей неделе (27.06-3.07.22) НБУ на межбанке рынка продал более $985,5 млн, а приобрел традиционно мизерную сумму – $6 млн, сократив таким образом за пять дней золотовалютные резервы на $979,5 млн.

Всего в течение войны Нацбанк продал за неделю большую сумму всего дважды: 23-27 мая - $1,431 млрд и 13-17 июня - $1,055 млрд.

С начала войны Нацбанк на межбанке купил почти $1,198 млрд, а продал более $10,371 млрд (сальдо – минус $9,174 млрд). С начала года регулятор приобрел более $1,854 млрд, а реализовал на межбанке более $13,141 млрд. Таким образом, с начала года резервы регулятора "похудели" на $11,287 млрд.

Отметим, что Нацбанк проводит торги на межбанке только по фиксированному курсу (29,25 грн/$ и 30,69 грн/€). С начала войны НБУ начал проводить интервенции в евро, но с середины мая прекратил это делать.

В течение войны НБУ купил на межбанке почти €111 млн, а продал €1,789 млрд (резервы сократились на €1,678 млрд).