За місяць Україні платити іноземцям $1,4 млрд. Чи призведе дефіцит валюти до девальвації гривні

Минулого тижня Україна отримала чергові валютні вливання від міжнародних партнерів. Зокрема, надійшли €424,6 млн від Великобританії. Також на рахунки нашої країни надійшов грант від США у розмірі $1,3 млрд. Він був наданий із Цільового фонду донорів Світового банку. Кошти будуть направлені на виплату зарплат працівникам держорганів та бюджетних установ освітньої сфери. Додатково Японія та Канада обіцяли надати $250 млн.

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"Таким чином Мінфін проводить комплекс заходів щодо забезпечення зовнішнього фінансування видатків держбюджету. Проте і Нацбанк змушений продовжувати "емісійне" фінансування бюджетних витрат", – нагадує аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

НБУ вже придбав "військових" ОВДП на 225 млрд грн ($7,69 млрд). По суті, це є обсяг "надрукованої" гривні, який може призвести до її ослаблення щодо іноземних валют у разі скасування фіксованого курсу.

Важливим фактором є й те, що за місяць, 1 вересня, Україна має виплатити за зовнішніми боргами $1,4 млрд. Україна змушена розпочати переговори щодо реструктуризації зовнішнього боргу, про що повідомляють джерела у Bloomberg. "Враховуючи тривалий характер бойових дій, Україні необхідний "перепочинок", тому своєчасність цього кроку очевидна", – акцентує Андрій Гойлов.

Цей час необхідно використати для збільшення доходів держбюджету та скорочення його дефіциту. Все це допоможе знизити темпи девальвації гривні, коли НБУ вирішить відмовитись від фіксованого курсу. Враховуючи швидкість зниження обсягів валютних резервів, регулятор піде на цей крок у найближчому майбутньому, переконані експерти.

Курс у банках і на чорному ринку

Минулого тижня поведінка курсу долара та євро у банках і на чорному ринку суттєво відрізнялася. У банках курс долара на початку минулого тижня складав 35,1-35,7 грн/$. У середу спред трохи звузився (35,2-35,65 грн/$), але загалом якихось трибків не відбулося. Під кінець тижня курс складав 35,2-35,7 грн/$.

У свою чергу "чорний" ринок хитало. Якщо у понеділок, 27 червня, середній по Україні курс складав 35,45-35,6 грн/$, то вже у вівторок – 35,4-35,5 грн/$. Далі долар почав дорожчати, досягнувши піку у п’ятницю – 35,48-35,6 грн/$, але під кінець тижня американська валюта знову подешевшала до 35,4-35,55 грн/$.

За нашими прогнозами, цього тижня долар на "чорному" ринку подешевшає ще більше зі звуженням спреду до 35,4-35,5 грн/$, а у банках курс буде стабільним.

Євро у банках теж поводився стабільно з легкою тенденцією на здешевшання. Якщо на початок минулого тижня курс євро складав 36,8-37,6 грн/€, то під кінець тижня – 36,55-37,4 грн/€. Згідно з нашими прогнозами цього тижня інвалюта продовжить помірно дешевшати і навряд перейде відмітку у 36,5 грн/€.

На "чорному" ринку євро так само подешевшав, але не настільки "м’яко". У понеділок, 27 червня, середній по Україні курс складав 37,29-5 грн/€, а вже в минулу неділю – 36,8-37,05 грн/€. Найімовірніше, цього тижня євро на "чорному" ринку почне відновлювати старі позиції, взявши тренд на здорожчання максимум до 36,8-37,3 грн/€.

Якщо брати більшу перспективу, то, на жаль, як відмічає Андрій Гойлов, ближче до осені є висока ймовірність ослаблення курсу української національної валюти. Щоправда, більш конкретних цифр він з об’єктивних причин не назвав.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (27.06-3.07.22) НБУ на міжбанку ринку продав понад $985,5 млн, а придбав традиційно мізерну суму – $6 млн, скоротивши таким чином за пять днів золотовалютні резерви на $979,5 млн.

Загалом протягом війни Нацбанк продав за тиждень більшу суму лише двічі: 23-27 травня – $1,431 млрд та 13-17 червня – $1,055 млрд.

З початку війни Нацбанк на міжбанку купив майже $1,198 млрд, а продав понад$10,371 млрд (сальдо – мінус $9,174 млрд). З початку року регулятор придбав понад $1,854 млрд, а реалізував на міжбанку більше $13,141 млрд. Таким чином з початку року резерви регулятора "схудли" на $11,287 млрд.

Відмітимо, що Нацбанк проводить торги на міжбанку лише за фіксованим курсом (29,25 грн/$ та 30,69 грн/€). З початку війни НБУ розпочав проводити інтервенції в євро, але з середини травня припинив це робити.

Протягом війни НБУ купив на міжбанку майже €111 млн, а продав €1,789 млрд (резерви скоротились на €1,678 млрд).