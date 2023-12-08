Финансовый рынок во время войны: реалии функционирования и вызовы на 2024 год

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Прошедший год стал ключевым для финансового рынка Украины в контексте восприятия вызовов всеми стейкхолдерами рынка, быстротой реагирования на вызовы, возможности адаптации и готовности новых условий, общей устойчивости и гибкости. Несмотря на все проблемы, продолжающие возникать на рынке и в 2023 году, можно наблюдать процесс его постепенного восстановления.

О том, как работает финансовый рынок и какие вызовы стоят перед ним в 2024 году, говорилось во время круглого стола, который проходил 9 ноября 2023 года в Киеве по инициативе Ассоциации украинских банков и АО "Укрэксимбанк".

Международная помощь

По словам директора департамента казначейско-инвестиционных услуг АО "Укрэксимбанк" Антона Болдырева, на сегодняшний день активная коммуникация Национального банка и Министерства финансов с международными партнерами обеспечивают устойчивое и ритмичное поступление финансовой помощи, которая является ключевой для финансирования социально-экономических расходов бюджета, сохранения стабильности валютного рынка. и возвращение контроля за инфляционными процессами в экономике.

"Совокупные поступления финансовой помощи с начала полномасштабной войны составляют более 66 млрд долл. США. Это, в частности, позволило нарастить международные резервы с 28 млрд долл. США до рекордных 42 млрд долл. США". Антон Болдырев директор департамента казначейско-инвестиционных услуг АО "Укрэксимбанк"

Болдырев считает, что важным компонентом для дальнейшего сохранения стабильности и последующего восстановления экономики является сохранение ритмического поступления международной финансовой помощи на фоне вступления многих стран, прежде всего, США в период активных избирательных процессов и растущего геополитического напряжения во всем мире.

В своих прогнозах НБУ на 2024 год закладывает, что уровень международной помощи составит 39 млрд долларов. В то же время в бюджете заложен средний курс доллара на 2024 год на уровне 40,7, что совпадает с медианными рыночными ожиданиями.

Ликвидность банков

Банковская система успешно сохраняет высокую ликвидность и вернула почти весь объем (160 млрд грн) полученных в начале 2022 года стабилизационных ссуд от НБУ.

Директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев отметил, что можно констатировать, что высоколиквидные активы: депозитные сертификаты, ОВГЗ, остатки денежных средств занимают 2/3 в структуре гривневой части активов банковской системы. Чистый портфель кредитов уменьшился на 90 млрд грн, а в структуре активов существенно снизился с 37 % к 24 %. При этом главным драйвером кредитования выступают государственные программы. Только по программе "5–7–9 %" во время военного положения было предоставлено средств более чем на 155 млрд грн.

"Поэтому возобновление кредитования банками выступает важным компонентом для обеспечения возобновления экономического роста", - подытожил он.

По словам директора департамента рынков капитала ПриватБанка Антона Коваленко, снижение учетной ставки отразится на снижении доходности государственных ценных бумаг, выступающих сегодня одним из ключевых источников прибыли для банков.

Коваленко отмечает, что на фоне уменьшения учетной ставки НБУ происходит снижение ставок по банковским кредитам — банки уже предлагают кредиты под 14 %. Это указывает на общий тренд по снижению процентных ставок и возможное влияние на рынок кредитования.

Банкир отметил, что некоторые банки уже начали кредитовать корпоративный сектор по ставкам ниже доходности государственных ценных бумаг. Это указывает на конкурентную динамику и стратегические преобразования в банковском секторе.

В своих прогнозах Коваленко выразил уверенность, что можно ожидать понижения процентных ставок по кредитам в ближайшем будущем. Однако, учитывая риторику НБУ, направленную на сохранение привлекательности депозитов, он указал на возможное менее быстрое снижение процентов по депозитам по сравнению с кредитами.

Инвестиции в ОВГЗ

Сегодня облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) остаются привлекательным инструментом для инвестирования, как для юридических, так и для физических лиц, убежден директор департамента рынков капитала АО "Райффайзен Банк" Олег Климас.

По его словам, это, в частности, объясняется отсутствием налогообложения ОВГЗ для физических лиц и более высокой процентной ставкой по сравнению с депозитами банков.

Отметив отсутствие налогообложения ОВГЗ, Климас подчеркнул, что этот аспект делает эти ценные бумаги более привлекательными для физических лиц, которые могут получить доход без дальнейших фискальных потерь. Дополнительно высокая процентная ставка ОВГЗ по сравнению с депозитными ставками банков делает их более выгодными для инвесторов.

Олег Климас также подчеркнул гибкость, которую дает возможность продажи ОВГЗ на рынке в любое время, в любой момент. Отличия этого инструмента от депозитов в том, что ОВГЗ можно легко продать, получив не только возврат вложенных средств, но и возможность заработать дополнительно. Он подчеркнул, что даже в условиях понижения ставок ОВГЗ остаются привлекательными.

По словам эксперта, банки тоже увеличили портфель ОВГЗ. Сегодня в собственности НБУ и государственных банков более 75 % общего портфеля ОВГЗ. Олег Климас отметил, что риск реструктуризации внутреннего долга минимальный, ведь Министерство финансов рефинансирует более 100 % своего долга.

Руслан Кильмухаметов, руководитель отдела выпуска долговых ценных бумаг группы ICU, считает, что рынок корпоративных и муниципальных облигаций скорее представляет собой серию отдельных сделок. Таким инструментом для финансирования своей деятельности пользуются недепозитные кредитные учреждения, основная часть которых микрофинансовые и лизинговые компании, у которых нет возможности привлекать депозиты.

"Вы берете кредиты с точки зрения, сможет ли ваш бизнес потом сможет генерировать денежные потоки, которые позволят вернуть этот кредит. Процентная ставка — уже фиксированная переменная в этом случае. Бизнес вероятнее не видит перспектив своего роста. И это достаточно большая проблема украинской экономики", – отмечает он. Следовательно, бизнес воздерживается от банковских кредитов.

Банковская система оперирует коммерческими рисками и не берет на себя риски, связанные с войной. "На мой взгляд, один из самых больших факторов, который может толкнуть банковский сегмент экономики Украины, - это страхование военных рисков", - говорит он, приводя пример страхования автомобилей от военных рисков. Это вопрос просчета, оценки, понимания, кто примет конечный риск. В случае украинских банков это могут быть государство, международные фонды, международные финансовые институты.

Вызовы для финансового рынка

Следующий год с точки зрения макроэкономической ситуации будет оставаться не простым для финансовой системы. Продолжительность ведения боевых действий и их труднопредсказуемые последствия будут и дальше оставаться ключевыми рисками для рынка, отмечает Антон Болдырев.

По его словам, при таких условиях Национальный банк Украины будет вынужден поддерживать относительно жесткие монетарные условия, а возможности снижения учетной ставки ограничены. В настоящее время рынок ожидает, что уровень учетной ставки к концу 2024 года будет в диапазоне 12–14. %.

Другим важным компонентом для дальнейшего сохранения стабильности и дальнейшего восстановления экономики является сохранение ритмического поступления международной финансовой помощи на фоне вступления многих стран в первую очередь США в период активных избирательных процессов и растущего геополитического напряжения во всем мире.

Также следует отметить важность существования условий для стабильного и безопасного экспортирования отечественной продукции морскими и сухопутными путями, что является существенным источником поступления валюты в государство и основой экономики Украины.

По словам президента Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса, сегодня банковская система остается стабильной благодаря трем основным факторам: взвешенной монетарной политике Национального банка, внешней финансовой помощи и эффективному банковскому менеджменту.

Сегодня банковская система остается стабильной благодаря трем основным факторам: взвешенной монетарной политике Национального банка, внешней финансовой помощи и эффективному банковскому менеджменту Андрей Дубас президент Ассоциации украинских банков

Подводя итог, Дубас отметил, что перед финансовой системой Украины все еще стоят серьезные вызовы, главными из которых является продолжение войны и возможное сокращение международной финансовой помощи. Именно поэтому сегодня необходимо направить все усилия на восстановление экономики, активизацию кредитования бизнеса, поиск эффективных инструментов страхования военных рисков.