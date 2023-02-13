Гривна отвоевывает позиции. С чем связан штиль на валютном рынке и стоит ли ждать скачков курса

Какие-либо макроэкономические факторы для весомых курсовых изменений пока отсутствуют. Об этом заявил в комментарии delo.ua директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. "Итак, в течение 13-19 февраля наличный курс американского доллара будет находиться в пределах 39,5-41 грн/$", – утверждает эксперт. Что же касается евро, то вероятнее всего курс гривны по отношению к этой валюте останется в пределах 42-42,8 грн/€.

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Курсовый коридор в 39,5-41 грн/$ может продержаться еще некоторое время, но при сохранении размера учетной ставки НБУ и официального курса, непрерывной финансовой помощи Украине на уровне минимум $3-3,5 млрд в месяц и низкого уровня инфляции. Кстати, согласно обновленному прогнозу НБУ на 2023 год ожидается, что в среднем уровень инфляции составит 1,5% в месяц. Это ощутимо ниже, чем в 2022 году. Поэтому есть надежда, что инфляционное давление на гривну будет уменьшаться.

“Инфляцию сдерживают усиление монетарной политики НБУ, рекордные прошлогодние урожаи, а также отдельные административные решения, в частности, по поводу неизменных тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг. В дальнейшем снижению инфляции будут также способствовать постепенное снижение цен на мировых рынках и исчерпание низкой базы сравнения”, – указывает в своем комментарии Нацбанк.

Наличный доллар дешевеет и влечет за собой евро

В течение недели 6-12 февраля наличный курс в банках в среднем по Украине зафиксировался на уровне 39,65-40,1 грн/$. То есть гривна укрепилась примерно на 15-20 коп. На черном рынке укрепление национальной валюты было еще более ощутимым и достигло 60 коп. Таким образом, курс составил 42,4–42,65 грн/$.

Изменение наличного курса гривны по отношению к доллару в феврале 2023 года, UAH/USD. Данные finance.ua

Что касается евро, то укрепление гривны к этой валюте в банках составило примерно 50–70 коп. в диапазон 42,2-42,9 грн/€. На черном рынке евро подешевел на 15 коп. до 39,95–40,05 грн/€.

Изменение наличного курса гривны по отношению к евро в феврале 2023 года, UAH/EUR. Данные finance.ua

Затишье продолжается. Но надолго ли?

Наличный сегмент рынка ожидаемо реагирует на господствующие на межбанке тренды. Безналичная гривна к иностранным валютам стабильна, в первую очередь, благодаря усилиям Нацбанка, который продолжает проводить активные интервенции. 6-12 февраля НБУ продал на межбанковском валютном рынке около $679 млн. Это несколько меньше, чем в начале месяца, когда интервенции Нацбанка составили 778 млн дол. В целом с начала 2023 г. резервы НБУ сократились на 4,16 млрд дол. Однако благодаря международной помощи темпы пополнения международных резервов пока превышают скорость их расходования.

"На начало текущего месяца объем резервов составил $29,92 млрд. То есть произошло увеличение на $1,43 млрд. В основном это произошло благодаря финансовой помощи, львиную долю которой еще в январе предоставили США и ЕС", – объясняет аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Между тем, как напоминает финансовый аналитик Андрей Олийнык, именно достаточный объем резервов и является причиной того, что Нацбанк пока не видит основания для изменения фиксированного курса. Об этом даже заявлял замглавы НБУ Юрий Гелетий. "Никакие экономические факторы не могут сильно повлиять на курс, кроме как финансовая помощь стран-партнеров", – убежден эксперт.

Также надеются, что более активно начнут выходить на межбанк экспортеры и продавать валютную выручку. К примеру, в течение января объемы покупки валюты уверенно превышали ее продажу. В феврале в некоторые дни Нацбанку даже не приходилось гасить спрос, поскольку продавцы преобладали над покупателями. К примеру, 7 февраля на межбанке было продано $210 млн, а выкуплено – $196 млн. Это дает надежду на то, что с приближением весны и активизацией экспорта НБУ будет меньше тратить резервы на поддержку курса, и рынок будет достигать баланса самостоятельно.