Гривня відвойовує позиції. З чим пов'язаний штиль на валютному ринку і чи варто чекати стрибків курсу

Будь-які макроекономічні чинники для вагомих курсових змін наразі відсутні. Про це заявив у коментарі delo.ua директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко. “Отже, впродовж 13-19 лютого готівковий курс американського долара перебуватиме у межах 39,5-41 грн/$", – стверджує експерт. Що ж стосується євро, то найвірогідніше курс гривні по відношенню до цієї валюти залишиться в межах 42-42,8 грн/€.

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Курсовий коридор у 39,5-41 грн/$ може протриматися ще певний час, але за умов збереження розміру облікової ставки НБУ та офіційного курсу, безперервної фінансової допомоги Україні на рівні щонайменше $3-3,5 млрд на місяць та низького рівня інфляції. До речі, згідно з оновленим прогнозом НБУ на 2023 рік очікується, що в середньому рівень інфляції складе 1,5% на місяць. Це відчутно нижче, ніж у 2022 році. Тому є надія, що інфляційний тиск на гривню буде зменшуватись.

“Інфляцію стримують посилення монетарної політики НБУ, рекордні торішні врожаї, а також окремі адміністративні рішення, зокрема щодо незмінних тарифів на більшість житлово-комунальних послуг. Надалі зниженню інфляції також сприятимуть поступове зниження цін на світових ринках і вичерпання низької бази порівняння”, – вказує у своєму коментарі Нацбанк.

Готівковий долар дешевшає та тягне за собою євро

Протягом тижня 6-12 лютого готівковий курс у банках в середньому по Україні зафіксувався на рівні 39,65-40,1 грн/$. Тобто, гривня укріпилась приблизно на 15-20 коп. На чорному ринку зміцнення національної валюти було ще більш відчутним та сягнуло 60 коп. Таким чином, курс склав 42,4-42,65 грн/$.

Зміна готівкового курсу гривні до долара у лютому 2023 року, UAH/USD. Дані finance.ua

Що стосується євро, то зміцнення гривні до цієї валюти в банках склало приблизно 50-70 коп. до діапазону 42,2-42,9 грн/€. На чорному ринку євро подешевшав на 15 коп. до 39,95-40,05 грн/€.

Зміна готівкового курсу гривні до євро у лютому 2023 року, UAH/EUR. Дані finance.ua

Затишшя триває. Але чи надовго?

Готівковий сегмент ринку очікувано реагує на тренди, які панують на міжбанку. Безготівкова гривня до іноземних валют стабільна, у першу чергу завдяки зусиллям Нацбанку, який продовжує проводити активні інтервенції. Впродовж 6-12 лютого НБУ продав на міжбанківському валютному ринку близко $679 млн. Це дещо менше, ніж на початку місяця, коли інтервенції Нацбанку склали 778 млн дол. Загалом з початку 2023 року резерви НБУ скоротились на 4,16 млрд дол. Проте, завдяки міжнародній допомозі темпи поповнення міжнародних резервів поки що перевищують швидкість їх витрачання.

"На початок поточного місяця обсяг резервів становив $29,92 млрд. Тобто, відбулось збільшення на $1,43 млрд. Здебільшого це сталося завдяки фінансовій допомозі, левову частку якої ще в січні надали США та ЄС”, – пояснює аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Між іншим, як нагадує фінансовий аналітик Андрій Олійник, саме достатній обсяг резервів і є причиною того, що Нацбанк поки що не бачить підстави для зміни фіксованого курсу. Про це навіть заявляв заступник голови НБУ Юрій Гелетій. "Жодні економічні чинники не зможуть сильно вплинути на курс, окрім як фінансова допомога країн-партнерів", – переконаний експерт.

Також є сподівання, що більш активно почнуть виходити на міжбанк експортери та продавати валютну виручку. Наприклад, протягом січня обсяги купівлі валюти впевнено перевищували її продаж. У лютому в деякі дні Нацбанку навіть не доводилося гасити попит, оскільки продавці переважали над покупцями. Наприклад, 7 лютого на міжбанку було продано $210 млн, а викуплено – $196 млн. Це дає надію на те, що з наближенням весни та активізацією експорту НБУ буде менше витрачати резерви на підтримку курсу, і ринок досягатиме балансу самостійно.