Гривна слабеет на глазах, а спекулянты доливают масло в огонь. Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

Эта неделя на валютном рынке будет горячей. Одна из основных причин – игра обменников и менял на повышение, учитывая широкий спрос на инвалюту. В банках, учитывая тенденции прошлой недели, курс, судя по всему, будет находиться в диапазоне 37,3-38,9 грн/$, а евро – 40,5-41,2 грн/€.

На черном рынке курс будет находиться в пределах 37,8-38,2 грн/$ и 41,3-41,9 грн/ €.

Прошедшую неделю показательно вырвал украинский валютный рынок из тишины. Острый ажиотаж на инвалюту взбудоражил котировки и на евро, и на доллар. Последние несколько дней стали периодом, когда во времени совпал спрос на валюту как со стороны населения, так и экспортеров (аграриев).

Со стороны населения спрос повлек за собой заявления НБУ о планах по либерализации рынка и отмене фиксированного курса. В Нацбанке высказывались аккуратно, но медиа разнесли заявления регулятора, явно "сгущая краски", на что и среагировало население, опасаясь резкого удорожания инвалюты после введения плавающего курса.

К физлицам приобщились и аграрии, которым необходимо обезопаситься от дальнейших вероятных курсовых колебаний до последующих работ, поэтому они и начали запасаться через обменники долларом, неся к ним гривневую выручку. Обменники и менялы, зафиксировав рост спроса, решили сыграть на повышение, что и вылилось в котировки, которые мы видим сегодня.

Ко всем этим факторам добавились еще два: временное закрытие обменников, не желающих рисковать во время ряда проверок контролирующих органов, и определенный дефицит определенной наличной инвалюты (так называемых правильных долларов), что стало откликом известной истории о скандале с отказом банков и обменников принимать на обмен ряда банкнот.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе, 14-18 августа, Нацбанк продал на межбанке $406,71 млн, а приобрел всего лишь $0,96 млн при курсе 36,57-36,93 грн/$, сократив таким образом международные резервы на $405,75 млн. Всего с начала года НБУ приобрел на МБВР $194,18 млн, а реализовал – аж $15,617 млрд (отрицательное сальдо – 15,423 млрд).

Курс в банках и на черном рынке

В течение прошлой недели (14-20 августа) в банках в среднем по Украине доллар плавно подорожал. Если в понедельник котировки составляли 37-37,65 грн/$ , то уже в конце недели – 37,5-38,2 грн/$ . По евро в банках ситуация похожая: курс понедельника – 40,8-41,5 грн/€ , а воскресенья – 40,85-41,8 грн/€ .

Курс в банках на прошлой неделе

На черном рынке инвалюта тоже стремительно подорожала. Например, в понедельник, 14 августа, курс доллара составлял 37,4-37,55 грн/$ , а в воскресенье, 20 августа, – уже 37,9-38,2 грн/$ . По евро на черном рынке то же явное удорожание: в понедельник курс – 41,15-41,4 грн/€ , а в воскресенье – 41,5-41,8 грн/€ . Все это удорожание было комплексным, учитывая игру спекулянтов на повышение котировок.

Справедливости ради заметим, что и наши аналитики не ожидали такого ажиотажа на рынке. К примеру, неделю назад в валютном обзоре мы отмечали, что курс на наличном рынке впервые с весны 2022 года укрепился до 36,3 грн/$. Однако наши эксперты были убеждены, что до конца августа причин для новой резкой девальвации не будет. А вот в сентябре не исключены колебания.