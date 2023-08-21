Гривня слабне на очах, а спекулянти доливають масло у вогонь. Яким буде курс долара і євро цього тижня

Цей тиждень на валютному ринку буде гарячим. Одна з основних причин – гра обмінників та міняйл на підвищення з огляду на широкий попит на інвалюту. У банках, враховуючи тенденції минулого тижня, курс, судячи з усього, перебуватиме в діапазоні 37,3-38,9 грн/$, а євро – 40,5-41,2 грн/€.

На чорному ринку курс перебуватиме в межах 37,8-38,2 грн/$ та 41,3-41,9 грн/€.

Минулий тиждень показово вирвав український валютний ринок з тиші. Гострий ажіотаж на інвалюту збурив котирування і на євро, і на долар. Останні кілька днів стали періодом, коли в часі збігся попит на валюту як з боку населення, так і – експортерів (аграріїв).

З боку населення попит спричинили заяви НБУ щодо планів з лібералізації ринку і скасування фіксованого курсу. У Нацбанку висловлювались акуратно, але медіа рознесли заяви регулятора, явно "згущуючи фарби", на що й зреагувало населення, боячись різкого здорожчання інвалюти після введення плаваючого курсу.

До фізосіб долучилися й аграрії, яким необхідно убезпечитись від подальших імовірних курсових коливань до наступних робіт, тому вони й почали запасатися через обмінники доларом, несучи до них гривневий виторг. Обмінники й міняйли, зафіксувавши зростання попиту, вирішили зіграти на підвищення, що й вилилось у котирування, які ми сьогодні бачимо.

До всіх цих факторів додалися ще два: тимчасове припинення роботи обмінників, які не бажають ризикувати під час низки перевірок контролюючих органів, та деякий дефіцит певної готівкової інвалюти (так званих правильних доларів), що стало відлунням відомої історії про скандал з відмовою банків та обмінників приймати на обмін низку банкнот.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня, 14-18 серпня, Нацбанк продав на міжбанку $406,71 млн, а придбав всього лише $0,96 млн при курсі 36,57-36,93 грн/$, скоротивши таким чином міжнародні резерви на $405,75 млн. Всього з початку року НБУ придбав на МБВР $194,18 млн, а реалізував – аж $15,617 млрд (негативне сальдо – 15,423 млрд).

Курс у банках і на чорному ринку

Протягом минулого тижня (14-20 серпня) в банках в середньому по Україні долар плавно подорожчав. Якщо в понеділок котирування складали 37-37,65 грн/$ , то вже наприкінці тижня – 37,5-38,2 грн/$ . По євро в банках ситуація схожа: курс понеділка – 40,8-41,5 грн/€ , а неділі – 40,85-41,8 грн/€ .

Курс у банках минулого тижня

На чорному ринку інвалюта також стрімко подорожчала. Наприклад, у понеділок, 14 серпня, курс долара складав 37,4-37,55 грн/$ , а в неділю, 20 серпня, – вже 37,9-38,2 грн/$ . По євро на чорному ринку те ж явне здорожчання: в понеділок курс – 41,15-41,4 грн/€ , а в неділю – 41,5-41,8 грн/€ . Усе це здорожчання було комплексним, враховуючи гру спекулянтів на підвищення котирувань.

Заради справедливості відмітимо, що й наші аналітики не очікували на таке збурення на ринку. Наприклад, тиждень тому у валютному огляді ми зазначали, що курс на готівковому ринку вперше з весни 2022 року зміцнився до 36,3 грн/$. Однак наші експерти висловили переконання, що до кінця серпня причин нової різкої девальвації не буде. А ось у вересні не виключені нові коливання.