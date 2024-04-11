Каждый седьмой взрослый украинец берет микрокредиты на лекарства и продукты – исследование

Украинцы сейчас все берут принимают микрокредиты. Согласно исследованию Ассоциации украинских банков относительно рынка кредитования от микрофинансовых организаций (МФО), всего среди взрослого населения – 13% пользуется услугами МФО. Почти половина пользователей микрофинансирования говорят, что потребности в кредитах во время полномасштабной войны выросли, а 23% утверждают, что обратились за микрокредитами впервые именно из-за военных действий.

Украинцы часто пользуются услугами МФО и берут микрокредиты. Так, по данным Опендатабот, в прошлом году в целом было заключено 8 244 855 микрокредитных договоров на сумму 40,62 млрд грн. Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения . В среднем украинцы брали около 700 тысяч микрокредитов в месяц.

Услугами МФО украинцы пользуются потому, что для них это проще и быстрее – ответили 67% респондентов. Еще 15% сказали, что банки им не дают кредиты или их нужно слишком долго ждать.

Количество украинцев, принимавших микрокредиты, значительно возросло за последние два года:

13% опрошенных впервые решили оформить микрокредит;

46% пользователей стали брать кредиты почаще;

12% пользователей стали брать кредиты реже.

Чаще граждане Украины берут микрокредиты для того, чтобы купить товары ежедневного потребления до следующей заработной платы, приобрести лекарства и отремонтировать собственное жилье или автомобиль.

С тех, кто получил быстрые ссуды, тратят средства на:

ежедневные потребности – 67%;

приобретение лекарства в аптеке – 31%;

затраты на ремонт жилья или авто – 19%.

Богдан Слуцкий , финансовый аналитик, говорит, что такие цифры указывают на то, что украинский внутренний рынок микрокредитования постепенно адаптируется к новым условиям после падения с начала полномасштабного вторжения агрессора, однако еще не достиг довоенного уровня.

Аналогичная тенденция наблюдается и на банковском рынке кредитования граждан. К началу полномасштабного вторжения портфель выданных банками кредитов физическим лицам достиг более 255 млрд. грн. По состоянию на начало марта 2023 года (через год после полномасштабного вторжения) этот показатель был уже на 25% меньше 205 млрд грн . По состоянию на начало марта 2024 года, портфель выданных банками кредитов физическим лицам вырос почти на 13% (по сравнению с 2022 годом) – до 231 млрд грн , но это на 24 млрд грн меньше показателя 2021 года.

Стоимость нецелевых гривневых банковских кредитов для граждан за последний год немного подешевела. Если в январе 2023 г. средняя банковская ставка составляла 34,9% годовых, то в январе 2024 года – 34,2% годовых (минус 0,7 процентного пункта). Если разделить этот показатель на 12 месяцев, то выходит 2,85% в месяц.

Подешевела за последний год и стоимость гривневого овердрафта. Если в январе 2023 года средняя ставка по ним составляла 16,9% годовых, то в январе 2024 года – 14,7% (минус 2,2 процентных пункта). Или 1,23% в месяц", – говорит Слуцкий.