НБУ предложил жестко урезать в правах резидентов РФ как лиц с небезупречной репутацией

Национальный банк предложил к обсуждению обновления процедур лицензирования и регистрации поставщиков услуг, в частности, предлагает признать резидентство РФ признаком небезупречной деловой репутации.

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В сообщении регулятора указано, что замечания и предложения будут приниматься до 23 сентября по электронному адресу центробанка.

НБУ таким образом предлагает установить новый признак небезупречной деловой репутации, в частности, для физлиц – наличие гражданства или налогового резидентства или места постоянного проживания государства-агрессора, для юрлиц – регистрацию или налоговое резидентство РФ или его местонахождение в РФ.

Предлагается запретить таким лицам использовать право голоса по их акциям и частям и осуществлять любое управление небанковским финучреждением. Также предлагается определить процедуру назначения доверенного лица, которому предоставляется право голоса и управления и должно отвечать требованиям НБУ относительно деловой репутации.

Постановление регулирует порядок выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями в целях унификации подхода к выдаче таких лицензий.

Кроме того, предлагается урегулировать процедуру реорганизации поставщиков финансовых услуг, поставщиков финансовых платежных услуг и определить обновленные подходы к оценке происхождения источников для формирования уставного капитала.

НБУ также предлагает исключить нормы о необходимости согласования, приобретения или увеличения существенного участия в небанковском финучреждении (кроме страховщика) и ввести процедуру согласования Нацбанком приобретения существенного участия в поставщиках финансовых платежных услуг.

Кроме того, предлагается расширить требования положения о лицензировании на предоставлятелей финансовых платежных услуг, в частности, к следующему:

системе корпоративного управления, руководителям и порядку их назначения;

правилам совмещения должностей, обособленных подразделений;

порядку согласования приобретения или увеличения существенного участия, критериям оценки финансового и имущественного положения.

Проект положения предусматривает также право регулятора устанавливать временный запрет на использование собственником существенного участия в небанковском финучреждении права голоса и определяет порядок назначения доверенного лица, которому передается право участвовать в голосовании.