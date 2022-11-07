Население запасается валютой перед тяжелой зимой. Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

На прошлой неделе (3 ноября) Верховная Рада приняла государственный бюджет-2023, согласно которому на следующий год средний курс доллара в Украине составит 42 грн/$. Но важно и то, что парламентарии увеличили объем внутренних заимствований на следующий год в бюджет на 387 млрд. грн. Если так, то главным их донором станет Национальный банк.

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Как свидетельствуют расчеты Кабмина и парламентариев, НБУ и дальше все больше будет покупать у министерства финансов облигации внутреннего государственного займа, что, как предупреждают финансисты и сами чиновники НБУ, неизбежно приведет к росту инфляции, поскольку речь идет о "печати" гривны. Иными словами, – о латании Нацбанком дыр в бюджете путем эмиссии.

Уже сейчас на валютном рынке понемногу вырисовываются новые тенденции, не характерные для мирного времени: население начинает понемногу запасаться валютой перед – предположительно – тяжелой зимой. Даже несмотря на то, что за последние недели гривна стабилизировалась, население ловит момент, покупая относительно дешевую инвалюту, ожидая, что вскоре она подорожает.

Повышая постепенно спрос на доллар и евро, физлица способствуют повышению курса. Но, как убеждают опрошенные нами эксперты, к стремительным валютным перепадам действия населения вряд ли приведут.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе Нацбанк вел себя традиционно. НБУ приобрел на межбанковском валютном рынке $16,3 млн, а продал более $410 млн, сократив международные резервы на $394 млн. Таким образом, с начала войны НБУ купил на межбанке суммарно $2,522 млрд, а продал $19,148 млрд (отрицательное сальдо – $16,626 млрд).

С начала года Нацбанк приобрел на МБВР $3,179 млрд, а продал $21,918, сократив международные резервы в целом на $18,74 млрд.

"В прошлом месяце отрицательное сальдо активных операций НБУ (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило $2,03 млрд", – отмечает в комментарии нам аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Благодаря столь масштабной поддержке курс гривны сохраняет свою стабильность и остается контролируемым со стороны Нацбанка. Без международной помощи "удержать" ситуацию на валютном рынке без глубокой девальвации украинской национальной валюты вряд ли бы получилось.

Курс валют в банках и на черном рынке

В банках доллар и евро за неделю слегка подорожали, но на черном рынке несколько больше. Если в понедельник, 31 октября, в банках в среднем по Украине доллар стоил 39,3-40 грн/$, то уже в воскресенье – 40-40,5 грн/$.

На черном рынке в минувший понедельник курс составлял 40-40,2 грн/$, а уже к концу недели – после плавного подорожания – 40,38-40,55 грн/$. По прогнозам опрошенных нами экспертов валютного рынка, на этой неделе тренд по подорожанию доллара сохранится, но будет не слишком ощутимым. Верхний предел курса доллара для банков составит 40,5 грн/$, а для черного рынка – 40,7 грн/$.

Евро в банках в среднем в начале прошлой недели торговался в диапазоне 38,3-39,4 грн/€, а в воскресенье – по 38,75-39,6 грн/€. На черном рынке средний курс евро 31 октября составлял 39–39,3 грн/€. В минувшую среду инвалюта подешевела до 38,9-39,3 грн/€, но уже к воскресенью снова подорожала до 39,3-39,6 грн/€.

Как прогнозируют валютные аналитики, на этой неделе евро продолжит понемногу дорожать. В банках и на черном рынке к концу выходных – максимум до 39,8 грн/€.

"Дальнейшее укрепление гривни маловероятно в среднесрочной перспективе. Регулятор, вероятно, продолжит борьбу со спекулянтами на наличном валютном рынке", – добавляет Андрей Гойлов.

По словам эксперта, дело в том, что спрос на иностранную валюту со стороны населения растет уже третий месяц. Граждане приобрели почти четверть миллиарда долларов. "Подобной активности физических лиц не наблюдалось с марта этого года", – утверждает аналитик.

"Очевидно, население использует текущее укрепление гривны для пополнения своих сбережений перед тяжелой зимой. Посмотрим, какой будет динамика этого показателя в конце текущего года", - говорит он.