Населення запасається валютою перед важкою зимою. Яким буде курс долара і євро цього тижня

Минулого тижня (3 листопада) Верховна Рада ухвалила державний бюджет-2023, згідно з яким наступного року середній курс долара в Україні складе 42 грн/$. Але важливо і те, що парламентарі збільшили обсяг внутрішніх запозичень на наступний рік до бюджету на 387 млрд грн. Якщо так, то головним їхнім донором стане Національний банк.

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Як свідчать розрахунки Кабміну і парламентарів, НБУ і надалі все більше куплятиме у міністерства фінансів облігації внутрішньої державної позики, що, як попереджають фінансисти і самі чиновники НБУ, неминуче призведе до росту інфляції, оскільки йдеться про "друк" гривні. Інакше кажучи, – про латання Нацбанком дірок у бюджеті шляхом емісії.

Вже зараз на валютному ринку потроху вимальовуються нові тенденції, не характерні для мирного часу: населення починає потроху запасатися валютою перед – як передбачається – важкою зимою. Навіть попри те, що протягом останніх тижнів гривня стабілізувалася, населення ловить момент наявності відносно дешевої інвалюти, очікуючи, що незабаром вона подорожчає.

Збільшуючи поступово попит на долар і євро, фізособи сприяють підвищенню курсу. Але, як переконують опитані нами експерти, стрімкі валютні перепади дії населення навряд чи спровокують.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня Нацбанк поводився традиційно. НБУ придбав на міжбанківському валютному ринку $16,3 млн, а продав понад $410 млн, скоротивши міжнародні резерви на $394 млн. Таким чином з початку війни НБУ купив на міжбанку сумарно $2,522 млрд, а продав $19,148 млрд (негативне сальдо – $16,626 млрд).

З початку року Нацбанк придбав на МБВР $3,179 млрд, а продав аж $21,918, скоротивши міжнародні резерви загалом на $18,74 млрд.

"Минулого місяця негативне сальдо активних операцій НБУ (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку становило $2,03 млрд", – зауважує у коментарі нам аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Завдяки такій масштабній підтримці курс гривні зберігає свою стабільність та лишається контрольованим з боку Нацбанку. Без міжнародної допомоги "утримати" ситуацію на валютному ринку без глибокої девальвації української національної валюти навряд чи вийшло б.

Курс валют у банках і на чорному ринку

У банках долар і євро за тиждень злегка подорожчали, але на чорному ринку – дещо більше. Якщо у понеділок, 31 жовтня, у банках в середньому по Україні долар коштував 39,3-40 грн/$, то вже у неділю – 40-40,5 грн/$.

На чорному ринку у минулий понеділок курс складав 40-40,2 грн/$, а вже під кінець тижня – після плавного здорожчання – 40,38-40,55 грн/$. За прогнозами опитаних нами експертів валютного ринку, цього тижня тренд на здорожчання долара збережеться, але буде не надто відчутним. Верхня межа курсу долара для банків складе 40,5 грн/$, а для чорного ринку – 40,7 грн/$.

Євро у банках в середньому на початку минулого тижня торгувався в діапазоні 38,3-39,4 грн/€, а у неділю – по 38,75-39,6 грн/€. На чорному ринку середній курс євро 31 жовтня складав 39-39,3 грн/€. У минулу середу інвалюта здешевшала до 38,9-39,3 грн/€, але вже до неділі знову подорожчала до 39,3-39,6 грн/€.

Як прогнозують валютні аналітики, цього тижня євро продовжить потроху дорожчати. У банках і на чорному ринку до кінця вихідних – щонайбільше до 39,8 грн/€.

"Подальше зміцнення гривні малоймовірне у середньостроковій перспективі. Регулятор, ймовірно, продовжить боротьбу зі спекулянтами на готівковому валютному ринку", – додає Андрій Гойлов.

За словами експерта, справа у тому, що попит на іноземну валюту з боку населення зростає вже третій місяць поспіль. Громадяни придбали майже чверть мільярда доларів. "Подібної активності фізичних осіб не спостерігалося з березня цього року", – стверджує аналітик.

"Очевидно, населення використовує поточне зміцнення гривні для поповнення своїх заощаджень перед важкою зимою. Подивимося якою буде динаміка цього показника наприкінці поточного року", – говорить він.