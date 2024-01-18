Настроение для Ethereum. Какой курс ждет цифровое "серебро" в 2024 году

2024 год может стать годом выхода цифровых активов из "криптозимы". Этому должны способствовать важные события в отрасли: апрельский халвинг биткоина, одобрение в США спотовых Bitcoin-ETF, дальнейшее регулирование крипторынка в разных странах мира. Инвесторы уверены: если "криптовесна" надолго войдет в индустрию, то в 2024 году Ethereum (ETH) может в своем росте обойти биткоин. Реален ли такой сценарий? Читайте в материале Delo.ua.

Как последний год менялась цена эфира

Согласно данным сайта Coinmarketcap, за последний год Ethereum вырос в цене почти на 63%. То есть, если 19 января 2023 года курс ETH находился на отметке $1515, то уже 17 января 2024-го его стоимость дошла до индикатора в $2546.

За год цифровое "серебро" выросло более 60%. Источник: Coinmarketcap.

Стоит отметить, что годовое увеличение курса ETH почти в 2 раза – важный тренд для криптоинвесторов, поскольку они следят за цифровым "серебром" не менее активно, чем за Bitcoin. Почему? Все просто: на рынке цифровых активов эта криптовалюта считается №2 по капитализации и сейчас составляет $305,8 млрд. Для понимания: сегодня капитализация биткоина колеблется на уровне $837,7 млрд.

Как может измениться курс ETH к концу 2024 года

Редакция Delo.ua спросила у криптоэкспертов по поводу их оценок будущего курса эфира в 2024-м. В основном аналитики считают, что цифровое "серебро" должно демонстрировать положительную динамику весь год.

Сценарий №1: Ethereum дойдет до $4,5-5 тыс.

Как обращает внимание финансовый аналитик Андрей Шевчишин, сейчас себестоимость майнинга эфира оценивается на уровне $550-700.

"То есть это потенциально минимальная цена, ниже которой ETH не может упасть", - объясняет аналитик.

Но в 2024 году при пессимистическом сценарии цена эфира может дойти до $1100–1200.

"А в оптимистическом сценарии стоимость Ethereum имеет возможности достичь планки в $4,5-5 тыс.", – говорит Шевчишин.

В каких случаях курс эфира останется оптимистом или впадет в депрессию? Ответ прост: расклады зависят от того, наступит ли в отрасли "криптовесна" или продолжится "криптозима".

Хотя сейчас весь крипторынок постепенно "размораживается" и постоянно растет, поэтому Шевчишин больше склонен верить в оптимистическое будущее эфира.

Сценарий №2: цена Ethereum может возрасти до $3,3-4 тыс.

Курс ETH находится в устойчивом восходящем тренде с июня 2022 года, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак. Поэтому сейчас главный альтоин направляется "к своей обязательной цели в $3-3,3 тыс."

"С текущего уровня около $2300 этот рост составит 30-40% в ближайшие месяцы. Далее Ethereum может направиться к премиальным значениям в $4000. Такое расписание увеличит ожидаемый прирост до 80%", - говорит эксперт.

При этом Орыщак прогнозирует только положительный сценарий для курса ETH, поскольку не видит причин для существенных негативных трендов в 2024 году, которые могут надолго обрушить курс цифрового серебра.

Какие факторы будут влиять на рост цены эфира в 2024 году

Максим Орыщак из ЦБТ говорит, что на положительную динамику цены ETH будут влиять три ключевых события:

Старт цикла понижения ставок ФРС. Для понимания: прошлый запуск такого процесса состоялся в июле 2019 года. Как результат, за два месяца до старта ETH подорожал на 70%.

"Если рынок фьючерсов окажется прав насчет даты старта нового цикла смягчения ФРС в марте-2024, тогда январь, февраль и первая половина марта могут принести очень хорошую прибавку к цене главного альтоина", - отмечает эксперт.

Апрельский халвинг Bitcoin. Дело в том, что во время последнего предхалвингового ралли – в период с января по начало мая 2020 года – BTC подорожал только на 22%. В свою очередь, цифровое "серебро" прибавило в цене в три раза больше!

"За тот же период ETH вырос на 65%. Этот тренд снова говорит о преимуществе Ethereum над Bitcoin в ближайшие 4-6 месяцев", – обращает внимание Орищак.

Одобрение Ethereum-ETF в США. Стоит отметить, что 11 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже предоставила зеленый свет спотовым Bitcoin-ETF . Кстати, редакция Delo.ua подробно рассказала о перспективах и рисках этого инвестиционного инструмента. Теперь наступает черед для запуска Ethereum-ETF .

"Ethereum-ETF должны полноценно заработать в США во второй половине 2024 года. Таким образом, крупнейший финансовый рынок в мире получит инструменты для прямых инвестиций в Bitcoin и Ethereum. Это также окажет положительное влияние на индустрию и на курсы всех криптовалют", - говорит эксперт.

Финансовый советник Михаил Пацан также согласен с тем, что одобрение Bitcoin- и Ethereum-ETF позволит привлечь деньги крупных инвесторов в криптотрасль. Этот тренд может обеспечить дополнительную ликвидность и стабильность рынка, а также поможет повысить его легитимность.

"Это возможно только за счет Bitcoin- и Ethereum-ETF, поскольку тогда институциональным инвесторам не нужно покупать криптовалюты напрямую. Они смогут приобрести цифровые активы через паи фонда и держать их на балансе фонда". Михаил Пацан финансовый советник

Какие оценки курса Ethereum подготовили иностранные эксперты

В целом зарубежные аналитики также обещают цифровому "серебру" радужное будущее в ближайшие годы. В частности, эксперты компании Finder считают, что к 2025 году цена эфира вырастет до $5824, а к 2030 – до $14 411.

В 2023 году эфир может стоить $14,4 тыс. Источник: Finder.

А аналитики мирового банка Standard Chartered пришли к выводу, что цена Ethereum может вырасти до $8 тыс. к концу 2026 года, передает издание Reuters. Это станет возможным благодаря тому, что "монету" будут активно использовать в "умных контрактах", играх, "токенизации" традиционных активов, которые будут базироваться на этом блокчейне.