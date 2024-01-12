На старті. Як запуск спотових Bitcoin-ETF змінить криптогалузь у 2024 році

Ввечері 10 січня Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) погодила одинадцять спотових Bitcoin-ETF. Це важлива подія для ринку криптовалют, оскільки раніше регулятор відмовлявся давати "зелене світло" такому інструменту для криптоінвестицій. Редакція Delo.ua вирішила розібратися, як саме працюють Bitcoin-ETF та що тепер чекає на світову криптогалузь.

Як саме SEC прийняв рішення про схвалення Bitcoin-ETF

Комісія з цінних паперів схвалила 11 спотових Bitcoin-ETF. В цьому переліку представлені великі та відомі гравці інвестиційного сектору США:

Grayscale (тікер – GBTC),

– GBTC), Bitwise (тікер – BITB),

Franklin Templeton (тікер – EZBC),

Hashdex (тікер - DEFI),

Valkyrie (тікер – BRRR),

BlackRock (тікер - IBIT),

VanEck (тікер – HODL),

ARK (тікер – ARKB),

Fidelity (тікер – FBTC),

Invesco (тікер – BTCO),

WisdomTree (тікер – BTCW).

Вже з 11-го січня вказані спотові фонди Bitcoin-ETF можуть торгувати на біржах під відповідними тікерами: наприклад, Invesco під тікером BTCO, а BlackRock під тікером IBIT.

Як зазначив голова SEC Гері Генслер на офіційній сторінці регулятора, інвестори можуть купувати та продавати біткоїн або іншим чином отримувати доступ до цих монет:

у ряді брокерських контор,

через взаємні фонди,

на національних біржах цінних паперів,

через однорангові платіжні додатки,

на несумісних криптовалютних платформах.

"Хоча сьогодні ми схвалили лістинг і торгівлю певними спотовими акціями ETF біткоїнів, ми не схвалювали та не схвалювали біткоїн. Інвесторам слід бути обережними щодо безлічі ризиків, пов’язаних з біткоїнами та продуктами, вартість яких пов’язана з криптовалютою", - звертає увагу Генслер.

Щоб криптоінвестори були захищені під час купівлі біткоїну через фонди, SEC включає певні засоби захисту. Серед них:

1. Спонсори спотових фондів Bitcoin-ETF мають надавати повне, чесне та правдиве розкриття інформації про продукти.

2. Ці продукти будуть котируватися та торгуватись на зареєстрованих національних біржах цінних паперів. Вони повинні мати правила, розроблені для запобігання шахрайству та маніпуляціям.

3. Регулятор окремо завершує перегляд реєстраційних заяв для 10-ти спотових Bitcoin-ETF. Це допоможе створити рівні умови конкуренції для усіх учасників ринку та піде на користь інвесторам.

Як відбуватимуться торги з Bitcoin-ETF

Давайте згадаємо, що таке спотовий біткоїн-ETF. Як вже писало Delo.ua, схема працює наступним чином. Спочатку фонд закуповує реальний біткоїн на криптобіржі. Далі він передає актив до банку-зберігача. Водночас з цим, фонд випускає сертифікати на придбані монети та видає їх інвесторам. Таким чином, клієнт стає учасником інвестиційного фонду та володіє біткоїном не напряму, а через сертифікат біткоїн-ETF.

Як зазначив аналітик "Центру біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, такий фонд призначений для інституційних інвесторів, які хочуть купити реальний біткоїн, але при цьому бажають мінімізувати ризики, пов’язані з шахрайством чи крадіжкою.

"Інвестори володітимуть не боргом фонду, а базовим активом, тобто монетами bitcoin. Крім того, форма ETF передбачає жорстке держрегулювання, перевірку звітності та високий рівень захисту інвесторів", - акцентує Орищак.

Яким чином такі фонди захищають та зберігають реальний BTC? Як пояснює президент інвестиційної групи УНІВЕР Тарас Козак, коли bitcoin-ETF купує монету, він передає актив банках-зберігачам: "Тобто, депозитарій бере на себе зобов'язання по зберіганню та захисту цих активів, щоб їх не вкрали, не заблокували та ін. Це новий серйозний рівень можливостей для широкого кола інвесторів", - пояснює Козак.

Водночас з цим, інвестування у bitcoin-ETF має свої мінуси. Ключовий з них – це ризики коливань курсу криптоактиву. А все тому, що монети завжди залишаються ризикованим фінансовим інструментом з величезною волатильністю. При цьому неважливо, придбана крипта самостійно на біржі чи через bitcoin-ETF. Ризики курсових коливань не роблять виключень ні для кого з інвесторів.

Чому SEC вирішил погодити фонди Bitcoin-ETF

Кілька років Комісія з цінних паперів та бірж США успішно протистояла запуску спотових Bitcoin-ETF, пояснює Максим Орищак в коментарі Delo.ua. Але у серпні 2023 року Апеляційний суд округу Колумбія задовольнив позов компанії Grayscale проти SEC. Тож регулятор більше не мав підстав для нескінченного відкладання переводу продукту Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) до спотового Bitcoin-ETF.

"Ще 1,5 місяці знадобилося SEC на процедурні моменти. В жовтні-2023 питання щодо схвалення першої партії з заявок на запуск спотових Bitcoin-ETF почали швидко вирішуватися. Тож 10 січня 2024 року настав крайній термін для остаточної відповіді за заявкою іншої компанії Ark Investment Management. Оскільки законних підстав для відмови не залишилося, регулятор був вимушений схвалити 11 заявок на запуск спотового Bitcoin-ETF", - говорить Орищак.

При цьому експерт зазначає, що незважаючи на стислий термін схвалення спотових Bitcoin-ETF, цей інструмент не має ризиків для розвиненого фінансового ринку США, для якого характерна максимальна інфраструктурна безпека. Тим більше, інвестори та емітенти акцій спотових Bitcoin-ETF насправді не стикатимуться з криптовалютою, адже усі розрахунки будуть фіатними, а не криптовалютними.

"Наразі основні ризики стосуються фінансової стійкості фондів, тому такі виклики нерозривно пов'язані зі стійкістю усієї фінансової системи США. Тож якщо інвестор бачить ризики дефолту США, тоді йому краще по-старому купувати криптовалюту на криптобіржі", - пояснює Орищак.

Як учасники крипторинку відреагували на запуск Bitcoin-ETF

Представники інвестиційних фондів оптимістично зустріли рішення SEC. Багато хто говорить про те, що готові перший час надавати послуги з комісією у 0%.

Водночас з цим, деякі учасники ринку готові вкладати гроші в розвиток біткоїну. Зокрема:

Bitwise пожертвує 10% прибутку Bitwise Bitcoin ETF на розробку біткойн з відкритим кодом.

пожертвує 10% прибутку Bitwise Bitcoin ETF на розробку біткойн з відкритим кодом. VanEck зробили початкову пожертву в розмірі $10 тис. та підписали зобов’язання пожертвувати 5% прибутків від Bitcoin-ETF на підтримку розробників Bitcoin Core на протязі 10 років.

В Coinbase також відмітили важливість запуску в США спотових біткоїн-ETF. За оцінками компанії, наразі 11 установ мають у довіреному управлінні активи на суму понад $16 трлн. Для розуміння: весь ринок цифрових активів сьогодні оцінюється $1,7 трлн, передає Bloomberg.

"Навіть до сьогоднішніх новин роль криптовалюти як класу активів була незаперечною. Понад 5% світу – близько 425 млн людей – володіють криптовалютою. У США це роблять 52 млн американців. Сьогоднішнє схвалення є останнім кроком у глобальному переході до цифрових активів, який допомагає оновити саму фінансову систему", - говорять у Coinbase.

В Binance зазначають, що схвалення спотових біткоїн-ETF може забезпечити довготермінове зростання ринку криптовалют, як це було у випадку із запровадженням золотих ETF у 2004 році. Це стане можливим тому, що цей інвестиційний інструмент забезпечує більш легкий доступ до ринку криптовалют, залучаючи більше інвесторів та ліквідність.

"Хоча нелегко передбачити масштаб нових учасників та динаміку ринку, корисно відзначити, що запровадження золотих ETF у 2004 році призвело до семирічної позитивної зміни цін після цього. У поєднанні з халвінгом біткоїну цього року ці події можуть забезпечити зростання ринку біткоїну", - говорить генеральний менеджер Binance в ЦСЄ та ЦА Кирило Хом’яков.

Що чекає на ринок криптовалют після старту Bitcoin-ETF

Варто зазначити, що курс біткоїну суттєво не відреагував на новину про старт кількох нових фондів. За даними сайту Сoinmarketcap, за добу в період 10-11 січня зростання склало 2%, а за тиждень – 5,5%. Але якщо взяти до уваги, що середній курс в період рішення SEC складав біля $46 тис., то варто відмітити, що цифрове "золото" продемонструвало й пікові зростання майже до $49 тис.

Максим Орищак з ЦБТ пояснює таку слабку реакцію біткоїну тим, що курс на цій темі вже показав зростання з осені-2023.

"Коли у жовтні 2023 року стало зрозуміло, що у SEC не залишається виходу, окрім як схвалити заявки на спотові Bitcoin-ETF, інвестори почали заздалегідь відігравати цю історію. З жовтня Bitcoin (BTC) подорожчав на 78% до $48 тис. Залишкове зростання від цієї новини ще можливе. BTC може ненадовго перевищити $50 тис.", - говорить експерт.

Але після такого ралі біткоїну все одно знадобиться час, поки реальні гроші американських інвесторів не дійдуть до криптовалютного ринку через акції нових спотових Bitcoin-ETF.

"Тож найближчим часом курс цифрового "золота" підтримає четвертий халвінг у квітні десь на рівні $47 тис. Далі завдяки цій події та припливу коштів американських інвесторів через Bitcoin-ETF на ринок криптовалют ціна біткоїн має оновити історичний рекорд $68 992. Це може відбутися до вересня-2024. Слідом за головною монетою будуть зростати й альткоїни", - каже Орищак.