Неделя до Дня независимости США: будет ли дорожать наличный доллар и евро

На прошлой неделе на "черном рынке" инвалюта подешевела, однако на рынке сформировались предпосылки к ослаблению гривны. НБУ традиционно реализовал на межбанке большие объемы доллара для импортеров, приобретя при этом вопиющий мизер валюты в резервы.

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Что происходило на наличном рынке

Прошедшая неделя (20.06-26.06.22) выдалась спокойной для наличных доллара и евро в банковских обменниках. В понедельник, 20 июня, курс доллара составлял 35,2-35,8 грн/$, а уже в воскресенье, 26 июня, 35-35,6 грн/$. Наличный доллар слегка подешевел с небольшим расширением спреда, не пережив каких-то скачков.

Курс евро в банках на начало прошлой недели составлял 36,8-37,75 грн/€, а в конце – 36,7-37,6 грн/€. Здесь спред также незначительно расширился, но и для доллара, и для евро на наличном рынке на этой неделе резких колебаний наши эксперты не прогнозируют.

На "черном рынке" ситуация отличается лёгким проседанием. В начале прошлой недели доллар стоил 35,35-35,5 грн/$, а в воскресенье 26 июня – 35,43-35,6 грн/$. Наличный доллар показал тренд на подорожание после незначительного удешевления со вторника по четверг.

Судя по всему, на текущей неделе доллар будет дорожать с небольшим увеличением спреда, но вряд ли превысит отметку в 35,9 грн/$.

Евро на "черном рынке" пережил похожую "яму". В понедельник, 20 июня, курс составлял 37,2–37,45 грн/€. В минувшую среду подешевел до 37,1-37,25 грн/€, но уже к концу недели курс составил 37,25-37,45 грн/€.

Скорее всего, на этой неделе евро будет умеренно дорожать и дальше, расширяя спрэд и сможет достичь отметки в 37,9 грн./€.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов подчеркивает, что стабилизирующим фактором на наличном рынке является то, что население больше продает иностранную валюту, чем покупает. В мае разница между объемами купли и продажи составила $0,26 млрд.

Всего с начала военного противостояния граждане продали на наличном рынке $0,86 млрд. Пока НБУ удается удерживать ситуацию под контролем благодаря международной финансовой помощи, однако это не может продолжаться бесконечно.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару (на прошлой неделе – ред. ) опустилась ниже уровня 35,5 грн/$, а евро ослаб до отметки 37,5 грн/€. Положительный эффект от решения регулятора позволит коммерческим банкам продажи иностранных валют по рыночному курсу практически исчерпаны", – говорит эксперт.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (20.06-24.06.22) НБУ на межбанковском валютном рынке продал свыше $933 млн, а приобрел традиционно мизерную сумму – $7,5 млн, сократив таким образом за пять дней золотовалютные резервы на $925,5 млн. Всего в течение войны Нацбанк продал за неделю большую сумму всего дважды: 23-27 мая – $1,431 млрд и 13-17 июня – $1,055 млрд.

С начала войны Нацбанк на межбанке купил почти $1,192 млрд, а продал почти $9,386 млрд (сальдо – минус $8,194 млрд). С начала года регулятор приобрел более $1,848 млрд, а реализовал на межбанке более $12,156 млрд. Таким образом, с начала года резервы регулятора "похудели" на $10,308 млрд.

Отметим, что Нацбанк проводит торги на межбанке только по фиксированному курсу (29,25 грн/$ и 30,69 грн/€). С начала войны НБУ начал проводить интервенции в евро, но с середины мая прекратил это делать. В течение войны НБУ купил на межбанке почти €111 млн, а продал €1,789 млрд (резервы сократились на €1,678 млрд).

Опрошенные эксперты считают, что для стабилизации валютного рынка и возобновления полноценной работы межбанка Украине очень важно восстановить логистические цепочки экспортных поставок. "Если этого не сделать, то резервы НБУ достигнут критического минимума, и он будет вынужден отпустить гривну "в свободное плавание", вызвав резкий рост курсов инвалют. Объем переводов заробитчан также снизился, потому что большинство мужчин сейчас не имеют возможности выехать на работу за границу", – говорит Андрей Гойлов.