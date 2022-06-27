Тиждень до Дня незалежності США: чи буде дорожчати готівковий долар та євро

Минулого тижня на "чорному ринку" інвалюта дешевшала, проте на ринку сформувались передумови до послаблення гривні. НБУ традиційно реалізував на міжбанку великі об’єми долара для імпортерів, придбавши при цьому кричущий мізер валюти у резерви.

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Що відбувалося на готівковому ринку

Минулий тиждень (20.06-26.06.22) видався спокійним для готівкових долара і євро у банківських обмінниках. У понеділок, 20 червня, курс долара складав 35,2-35,8 грн/$, а вже в неділю, 26 червня, 35-35,6 грн/$. Готівковий долар злегка подешевшав з невеликим розширенням спреду, не переживши якихось стрибків.

Курс євро у банках на початок минулого тижня складав 36,8-37,75 грн/€, а наприкінці – 36,7-37,6 грн/€. Тут спред також несуттєво розширився, але і для долара, і для євро на готівковому ринку цього тижня різких коливань наші експерти не прогнозують.

На "чорному ринку" ситуація відрізняється легким просіданням. На початку минулого тижня долар коштував 35,35-35,5 грн/$, а в неділю 26 червня – 35,43-35,6 грн/$. Готівковий долар показав тренд на здорожчання після незначного здешевшання з вівторка по четвер.

Судячи з усього, на поточному тижні долар буде дорожчати з невеликим збільшенням спреду, але навряд чи перевищить відмітку у 35,9 грн/$.

Євро на "чорному ринку" пережив схожу "яму". У понеділок, 20 червня, курс складав 37,2-37,45 грн/€. В минулу середу подешевшав до 37,1-37,25 грн/€, але вже під кінець тижня курс склав 37,25-37,45 грн/€.

Найімовірніше, цього тижня євро буде помірно дорожчати і далі, розширюючи спред і зможе досягти позначки у 37,9 грн./€.

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов підкреслює, що стабілізуючим фактором на готівковому ринку є те, що населення більше продає іноземної валюти, ніж купує. У травні різниця між обсягами купівлі та продажу становила $0,26 млрд.

Усього з початку військового протистояння громадяни продали на готівковому ринку $0,86 млрд. Поки що НБУ вдається утримувати ситуацію під контролем завдяки міжнародній фінансовій допомозі, проте це не може продовжуватися нескінченно.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара (минулого тижня, – ред.) опустилася нижче за рівень 35,5 грн/$, а євро послабився до позначки 37,5 грн/€. Позитивний ефект від рішення регулятора дозволити комерційним банкам продаж іноземних валют за ринковим курсом практично вичерпано", – каже експерт.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (20.06-24.06.22) НБУ на міжбанківському валютному ринку продав понад $933 млн, а придбав традиційно мізерну суму – $7,5 млн, скоротивши таким чином за пять днів золотовалютні резерви на $925,5 млн. Загалом протягом війни Нацбанк продав за тиждень більшу суму лише двічі: 23-27 травня – $1,431 млрд та 13-17 червня – $1,055 млрд.

З початку війни Нацбанк на міжбанку купив майже $1,192 млрд, а продав майже $9,386 млрд (сальдо – мінус $8,194 млрд). З початку року регулятор придбав понад $1,848 млрд, а реалізував на міжбанку більше $12,156 млрд. Таким чином з початку року резерви регулятора "схудли" на $10,308 млрд.

Відмітимо, що Нацбанк проводить торги на міжбанку лише за фіксованим курсом (29,25 грн/$ та 30,69 грн/€). З початку війни НБУ розпочав проводити інтервенції в євро, але з середини травня припинив це робити. Протягом війни НБУ купив на міжбанку майже €111 млн, а продав €1,789 млрд (резерви скоротились на €1,678 млрд).

Опитані Delo.ua експерти вважають, що для стабілізації валютного ринку та відновлення повноцінної роботи міжбанку Україні дуже важливо відновити логістичні ланцюжки експортних постачань. "Якщо цього не зробити, то резерви НБУ досягнуть критичного мінімуму, і він буде змушений відпустити гривню "у вільне плавання", викликавши різке зростання курсів інвалют. Обсяг переказів заробітчан також знизився, бо більшість чоловіків зараз не мають змоги виїхати на роботу за кордон", – каже Андрій Гойлов.