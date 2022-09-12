Новые правила для валютного рынка НБУ. Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

Двумя главными событиями на прошлой неделе (с 5 по 11 сентября) для валютного рынка стали сохранение учетной ставки на уровне 25% Нацбанком и официальная публикация регулятором постановления № 197 , которое внедряет новые правила работы банков на рынке.

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Замглавы НБУ Сергей Николайчук по ставке отметил, что такой ее уровень "при текущих условиях достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами".

Что касается постановления НБУ, то оно позволило юрлицам покупать инвалюту только тогда, когда у них нет ее на счетах. Иными словами, сначала компании, среди которых преимущественно экспортеры, должны потратить наличную валюту, чтобы приобрести ее снова. Таким образом Нацбанк пытается снизить давление на ЗВР.

Во-вторых, НБУ в объем наличной инвалюты, которую банк может продать клиенту, включил всю сумму приобретенной им с 13 апреля у населения безналичной валюты, а не половину от нее, как было раньше. В НБУ надеются, что банкам удастся поскорее гасить спрос на доллар или евро.

Третье из главного – регулятор позволил отечественному бизнесу переводить за границу валюту для уплаты процентов по кредитам, предоставленным нерезидентами, с соблюдением ряда требований. Важнейшее из них – реструктуризация долгов бизнеса должна происходить на условиях, не хуже, чем при реструктуризации долгов правительства.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе Нацбанк продолжил скупать на межбанковском валютном рынке скудные объемы валюты, продавая огромные. Так, 5-9 сентября регулятор приобрел символические $7 млн, а продал $482 млн, зайдя таким образом в "минус" на $475 млн.

Таким образом, с начала войны НБУ выкупил на межбанке суммарно $2,44 млрд, а продал более $14,564 млрд, сократив международные резервы на $12,124 млрд. С начала года регулятор купил на межбанке $3,096 млрд, а продал свыше $17,334 млрд (отрицательное сальдо – $14,23) .

Кстати, валовые международные резервы Украины на начало сентября составили $25,44 млрд. То есть за август они увеличились на $3,05 млрд (+13,61%). Подобный результат стал возможен благодаря помощи международных партнеров. Валютные поступления на счета Кабмина в Нацбанке за август составили $4,79 млрд.

Как обращает внимание в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, если бы не отрицательное сальдо активных операций Нацбанка, рост валовых международных резервов был бы еще более существенным. Однако подобный объем резервов достаточен для поддержания стабильности валютного рынка в краткосрочной перспективе.

"Большую обеспокоенность по поводу дальнейших перспектив курса гривни к иностранным валютам вызывает работа "печатного станка" Нацбанка в пользу Кабмина. НБУ в начале сентября провел эмиссию дополнительных 15 млрд грн путем выкупа государственных облигаций. Об этом свидетельствуют данные регулятора", – добавляет он.

Все это, конечно же, мешает укреплению украинской национальной валюты и приводит к росту цен на импортные товары.

Что происходит на наличном рынке

Прошедшая неделя на наличном рынке отметилась ощутимым подорожанием инвалюты. Если в понедельник в банках курс доллара составлял 40,07-40,75 грн/$, то уже в воскресенье – 40,5-41,5 грн/$. Подорожание началось в среду, а в четверг достигло пика, сохранив значение до конца выходных.

С евро похожая ситуация: если в понедельник курс в банках составлял 39,75-40,7 грн/€, то в воскресенье – 40,15-41,22 грн/€. Евро дорожал плавнее, а максимальных значений достиг в пятницу.

Судя по всему, и доллар, и евро продолжат тенденцию к укреплению по отношению к гривне. Тем не менее, согласно прогнозам аналитиков на протяжении недели цена доллара в банках вряд ли переступит порог в 41,7 грн/$, а евро – 41,4 грн/€.

На черном рынке доллар также стремительно набрал в цене. В понедельник курс составлял 40,75-40,9 грн/$, а к концу недели – все 41,48-41,65 грн/$. Курс евро в начале недели на черном рынке составлял 40,1-40,4 грн/€, а в воскресенье – 40,7-40,95 грн/€ (пик подорожания произошел в пятницу – 40,8-41,2 грн/€).

"В середине сентября ситуация может резко измениться, поскольку вырастет необходимость в закупке газа для прохождения отопительного сезона", – прогнозирует Гойлов, имея в виду повышение спроса на валюту, а затем – и ее еще большее удорожание.