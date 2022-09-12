Нові правила для валютного ринку від НБУ. Яким буде курс долара і євро цього тижня

Двома найголовнішими подіями минулого тижня (з 5 по 11 вересня) для валютного ринку стали збереження облікової ставки на рівні 25% Нацбанком і офіційна публікація регулятором постанови № 197 , яка впроваджує нові правила роботи банків на ринку.

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Замголови НБУ Сергій Ніколайчук щодо ставки відмітив, що такий її рівень "за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами".

Стосовно ж постанови НБУ, то вона дозволила юрособам купляти інвалюту тільки тоді, коли у них немає її на рахунках. Іншими словами, спочатку компанії, серед яких переважно експортери, мають витратити наявну валюту, аби придбати її знов. Таким чином Нацбанк намагається зменшити тиск на ЗВР.

По-друге, НБУ до обсягу готівкової інвалюти, який банк може продати клієнту, включив усю суму придбаної ним із 13 квітня у населення безготівкової валюти, а не половину від нього, як було раніше. В НБУ сподіваються, що банкам вдасться швидше гасити попит на долар чи євро.

Третє з головного – регулятор дозволив вітчизняному бізнесу переказувати за кордон валюту для сплати відсотків за кредитами, наданими нерезидентами, з дотриманням ряду вимог. Найважливіша з них – реструктуризація боргів бізнесу має відбуватись на умовах, не гірших ніж при реструктуризації боргів уряду.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня Нацбанк продовжив скуповувати на міжбанківському валютному ринку мізерні обсяги валюти, продаючи величезні. Так, 5-9 вересня регулятор придбав символічні $7 млн, а продав аж $482 млн, зайшовши таким чином у "мінус" на $475 млн.

Таким чином з початку війни НБУ викупив на міжбанку сумарно $2,44 млрд, а продав понад $14,564 млрд, скоротивши міжнародні резерви на $12,124 млрд. З початку року регулятор купив на міжбанку $3,096 млрд, а продав понад $17,334 млрд (негативне сальдо – $14,238 млрд).

До речі, валові міжнародні резерви України на початок вересня становили $25,44 млрд. Тобто, за серпень вони збільшились на $3,05 млрд (+13,61%). Подібний результат став можливим завдяки допомозі міжнародних партнерів. Валютні надходження на рахунки Кабміну в Нацбанку за серпень становили $4,79 млрд.

Як звертає увагу у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, якби не негативне сальдо активних операцій Нацбанку, зростання валових міжнародних резервів було б ще суттєвішим. Проте подібний обсяг резервів є достатнім для підтримки стабільності валютного ринку в короткостроковій перспективі.

"Велике занепокоєння щодо подальших перспектив курсу гривні до іноземних валют викликає робота "друкарського верстата" Нацбанку на користь Кабміну. НБУ на початку вересня провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій. Про це свідчать дані регулятора", – додає він.

Все це, звичайно ж, заважає зміцненню української національної валюти та призводить до зростання цін на імпортні товари.

Що відбувається на готівковому ринку

Минулий тиждень на готівковому ринку відзначився відчутним подорожчанням інвалюти. Якщо у понеділок у банках курс долара складав 40,07-40,75 грн/$, то вже в неділю – 40,5-41,5 грн/$. Подорожчання розпочалося у середу, а в четвер досягло піку, зберігши значення до кінця вихідних.

З євро подібна ситуація: якщо у понеділок курс у банках складав 39,75-40,7 грн/€, то в неділю – 40,15-41,22 грн/€. Євро дорожчав більш плавно, а максимальних значень досяг у п’ятницю.

Судячи з усього, і долар, і євро продовжать тенденцію до укріплення по відношенню до гривні. Тим не менш, з гідно з прогнозами аналітиків на цьому тижні ціна долара у банках навряд чи переступить поріг у 41,7 грн/$, а євро – 41,4 грн/€.

На чорному ринку долар так само стрімко набрав у ціні. У понеділок курс складав 40,75-40,9 грн/$, а під кінець тижня – усі 41,48-41,65 грн/$. Курс євро на початку тижня на чорному ринку складав 40,1-40,4 грн/€, а в неділю – 40,7-40,95 грн/€ (пік здорожчання відбувся у п’ятницю – 40,8-41,2 грн/€).

"У середині вересня ситуація може різко змінитись, оскільки зросте необхідність у закупівлі газу для проходження опалювального сезону", – прогнозує Гойлов, маючи на увазі підвищення попиту на валюту, а відтак – і її ще більше здорожчання.