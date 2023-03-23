Нью-Йорк возглавил рейтинг глобальных финансовых центров

Нью-Йорк сохранил первое место в последнем рейтинге глобальных финансовых центров мира, а Лондон и Сингапур заняли второе и третье место.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на исследования от Z/Yen Group.

В сентябре 2018 года Нью-Йорк обогнал Лондон и стал возглавлять рейтинг самых влиятельных финансовых городов мира. Лондон сохранил второе место в рейтинге, несмотря на то что некоторые прогнозируют, что выход Великобритании из Европейского Союза может сильно ударить по нему.

"Нью-Йорк сохраняет первую позицию, а пять других центров США входят в топ-10", - сказал в заявлении глава Z/Yen Майкл Майнелли.

Представители финансовой индустрии озабочены глобальной репутацией Лондона как финансового центра после того, как в сентябре прошлого года Банку Англии пришлось вмешаться, чтобы купить государственные облигации, чтобы остановить падение цен.

Рынки были обеспокоены объявлением правительства о необоснованном снижении налогов.

"Лондон сохранил свою позицию, демонстрируя свои сильные стороны в финансах, несмотря на Brexit и другие политически обусловленные неопределенности", - сказал Майнелли.

Издание отмечает, что дважды в год опросы оценивают 120 финансовых центров, совмещая 61 449 оценок от 10 252 финансовых специалистов с количественными данными.

В первую десятку главных финансовых городов, кроме Нью-Йорка, Лондона, Сингапура, вошли Гонконг, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Шанхай, Чикаго, Бостон и Сеул.