Нью-Йорк очолив рейтинг глобальних фінансових центрів

Нью-Йорк зберіг перше місце в останньому рейтингу глобальних фінансових центрів світу, а Лондон і Сінгапур посіли друге та третє місце.

Про це пише Reuters, посилаючись на дослідження від Z/Yen Group.

Зазначається, що у вересні 2018 року Нью-Йорк обігнав Лондон і став очолювати рейтинг найвпливовіших фінансових міст світу. Лондон зберіг друге місце в рейтингу, незважаючи на те, що деякі прогнозують, що вихід Великобританії з Європейського Союзу може сильно вдарити по ньому.

"Нью-Йорк зберігає першу позицію, а п'ять інших центрів США входять до топ-10", - сказав у заяві голова Z/Yen Майкл Майнеллі.

Представники фінансової індустрії стурбовані глобальною репутацією Лондона як фінансового центру після того, як у вересні минулого року Банку Англії довелося втрутитися, щоб купити державні облігації, щоб зупинити падіння цін.

Ринки були збентежені оголошенням уряду про необґрунтоване зниження податків.

"Лондон зберіг свою позицію, демонструючи свої сильні сторони у фінансах, незважаючи на Brexit та інші політично обумовлені невизначеності", — сказав Майнеллі.

Видання зазначає, що двічі на рік опитування оцінює 120 фінансових центрів, поєднуючи 61 449 оцінок від 10 252 фінансових спеціалістів із кількісними даними.

Наразі до першої десятки головних фінансових міст окрім Нью-Йорка, Лондона, Сингапура, увійшли Гонконг, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Шанхай, Чикаго, Бостон та Сеул.