От золота до облигаций. Как украинцы могут смягчить удар инфляции по сбережениям

Согласно данным Госстата, инфляция июне в годовом исчислении ускорилась до 21,5% . В месячном исчислении цены выросли на 3,1%. Инфляция вместе с девальвацией бьют не только по ценам на продукты и предметы домашнего обихода, но и съедают сбережения.

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И хотя по данным опроса, который провел Delo.ua среди читателей, более трети (36%) ответили, что не имеют сбережений вообще, около 23% опрошенных держат деньги в наличных, а еще 18% – на гривневых счетах в банках. Поэтому украинцам, которые собрали определенные средства, стоит позаботиться об их защите от инфляции и девальвации.

Большая сумма – более сильный аппетит

Из-за вызванных войной обстоятельств о долгосрочных инвестициях, к сожалению, говорить не приходится. Скорее речь о хеджировании денег. Варианты защиты сбережений во многом зависят от суммы. Для украинцев, которым удалось собрать в копилке 50 тыс грн, советы по вложениям в активы с высокой стоимостью (например, драгоценные металлы или ОВГЗ) вряд ли будут правильными. Скорее всего, им следует присмотреться к банковским депозитам. У них довольно низкий порог входа, который подойдет для небольших вложений.

Впрочем, для граждан, которые накопили существенную сумму и не знают, куда ее пристроить, лучше сейчас вкладываться как раз в гособлигации или акции. Эти активы достаточно ликвидны, и их без проблем можно конвертировать в "живые" деньги. Еще один привлекательный вариант – недвижимость, но за пределами Украины.

"За два предыдущих года пандемии стало понятно, что инвестиции в жилье стали очень прибыльными во многих странах мира. Но здесь очевидно препятствие для инвестирования – высокий порог входа. Фактически, стоимость жилья за рубежом стартует от €100-150 тыс.", – объясняет в комментарии Delo.ua финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Стоит ли вкладываться в доллар?

В настоящее время для доллара на мировом валютном рынке сложились благоприятные обстоятельства. Против большинства мировых валют он значительно дорожает. Его покупка может в будущем принести хорошую выгоду. Как напоминает Демкив, с начала года курс доллара к евро вырос очень резко – на 11%. И это еще не предел: возможность его дальнейшего укрепления достаточно высока.

"Отдача от вложений в валюту будет в любом случае. В Украине ее просто не хватает, международные партнеры с помощью спешат не так, как нам хотелось бы, а украинский экспорт катастрофически упал. И сегодня нет особой разницы в инвестициях в доллар и евро ", – убежден финансовый эксперт Андрей Львов.

Что касается курса доллара по отношению к гривне, то в начале прошлой недели в банках он, отличаясь большой динамикой, составлял ориентировочно 36 грн/$. Но, согласно последнему опросу предпринимателей Нацбанком, более половины респондентов (52%) считают, что обменный курс превысит упомянутые 36 грн/$. В целом руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса за 12 месяцев на уровне 36,06 грн/$.

Впрочем, шанс заработать на курсовых колебаниях на местном валютном рынке по-прежнему остается. Хотя бы потому, что импортеры в своих контрактах закладывают курс на уровне 38–40 грн/$. Это свидетельствует о том, что девальвационные настроения по-прежнему превалируют.

Депозиты и ОВГЗ

В следующие несколько месяцев, судя по всему, ставки в украинских банках будут расти, учитывая повышение Нацбанком учетной ставки. Но касается такого повышения скорее средних и мелких банков, которым необходимы средства, поскольку они зависят от рефинансирования НБУ.

Но проблема в том, что большинство крупных банков (прежде всего – государственных) предлагают ставки по депозитам всего лишь на 7-8%, которые существенно ниже инфляции. Например, индекс ставок по депозитам физлиц (UIRD) для вкладов на 12 месяцев по состоянию на 15 июля составлял 8,56%. Это всего-навсего на 0,74 п.п. больше, чем в начале июня, перед тем, как произошло повышение учетной ставки НБУ.

Небольшие же банки привлекают клиентов депозитами с доходностью до 18%, что, конечно, уже привлекательнее. Хотя не стоит забывать, что между ставкой по депозитам и надежностью банков достаточно четкая корреляция. Чем больше обещает банк, тем выше риск его банкротства.

Но пока в Украине действует военное положение и в течение трех месяцев после его завершения, государство гарантирует все 100% суммы средств физлиц, независимо от того, какая это валюта, и деньги ли это на карточном счете или срочный депозит. Далее уровень гарантирования тоже остается существенным: до 600 тыс. грн. При таких условиях вероятность разорения банка не выглядит уже чрезвычайно катастрофической. Хотя это не значит, что нужно вслепую выбирать финучреждение, чтобы доверить ему свои деньги.

Что касается ОВГЗ, то в НБУ, поднимая учетную ставку (напомним, с начала июня она составляет 25%) рассчитывали, что и Минфин улучшит доходность облигаций. Регулятор хотел сделать гривневые инструменты инвестирования более привлекательными. Но в министерстве с повышением доходности ОВГЗ не торопятся.

Если учитывать результаты последнего аукциона Минфина 12 июля по размещению государственных бумаг, ставки по гривневым облигациям составляют – в зависимости от срока – до 11%, а по годовым долларовым ОВГЗ – 4,5% максимум.

А как насчет покупки драгоценных металлов?

Инвестиции в драгоценные металлы в Украине имеют свои плюсы и минусы. С одной стороны, приобрести слиток золота или серебра гораздо легче, чем продать. Поскольку вторичный рынок драгоценных металлов у нас неразвит, для такого соглашения найти покупателя очень сложно. А банки устанавливают цену выкупа золота гораздо ниже продаж. Поэтому такое соглашение может вообще не иметь никакого смысла.

Справочно. На сегодняшний день стоимость покупки золота в украинских банках варьируется в диапазоне 1,6–1,9 тыс. грн/грамм, а продажи – 2,1–2,9 тыс. грн/грамм. Цена серебра стартует при покупке с 20 грн/грамм, а в продаже достигает 40 грн/грамм. Платины – в среднем 900 грн. и 2 тыс. грн./грамм соответственно.

С другой стороны, драгоценные металлы – это хороший инструмент для долгосрочной защиты вложений, потому что они всегда изменяют цены плавно. В периоды экономической нестабильности спрос на то же золото растет, что подталкивает его цену вверх. Например, за 5 лет (с июля 2017 года по июль 2022 года) стоимость золота на мировом рынке выросла на 24% до 1706 долл./тр. ун.

Да, сегодня удорожание драгоценных металлов несколько тормозится пандемией, о которой в Украине уже забыли. Падает производство, а с ним спрос и использование благородных металлов. Но когда мир возобновится после коронакризиса, этот актив начнет дорожать.

"Кризис завершится, будет расти производство и спрос на все товары, а с ними будет расти и инфляция, что приведет к удорожанию металлов до 10%. Я бы ожидал отдачи от вложений в драгоценные металлы, когда развернется цикл инфляции в мире. И мы уже сегодня ярко видим его начало", – считает Андрей Львов.