Платежные системы LEO и NovaPay единственные, кто увеличил внутригосударственные переводы с начала года – НБУ

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Международная платежная система (МПС) LEO (платежная организация ООО «Финансовая компания ЛЕО») и NovaPay (ООО «НоваПэй») увеличили внутригосударственные переводы на 6% по сравнению с началом года.

Об этом сообщил директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Андрей Поддерегин в рамках выступления онлайн конференции XXII Payments & Security EMA Conference, которую провела украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем.

По его словам, в целом рынок внутригосударственных переводов упал на 17%. (до 26,9 млрд грн) начиная с начала года (по сравнению январь до мая 2022 года). При этом сократилось и количество переводов на 24% (до 47,8 млн. шт.).

Однако, как отметил Андрей Поддерегин, среди крупных игроков существенные изменения.

« В целом у всех основных игроков (занимающихся переводами по Украине – ред.) уменьшение количества переводов и их объемов, но есть два крупнейших участника, у которых произошел рост. Это МПС LEO и NovaPay», – сообщил Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

МПС LEO также смогла обойти платежную систему «Финансовый мир» по объему внутригосударственных переводов и занять третье место по этому показателю, увеличив внутригосударственные переводы до 3,6 млрд. грн.

Также, по данным Андрея Поддерегина, с начала года на 53% (до $149,3 млн в эквиваленте) в целом увеличились трансграничные переводы в Украину.

Напомним, НБУ внес международную платежную систему LEO в категорию важных платежных систем и системообразующих для страны, по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2020 году и в соответствии с установленными критериями их важности. На сегодняшний день МПС LEO входит в топ-5 крупнейших игроков этого рынка, уступая только таким компаниям как «Новая почта» и «Укрпочта».

МПС LEO получила награду "Best payment provider for metaverse" UKRAINIAN FINTECH AWARDS 2021 от Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний.