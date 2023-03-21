Председатель правления СГ «ТАС» Павел Царук: «Несмотря на войну, мы ни на минуту не останавливали свою работу»

– Как почти год войны отразился на рынке страхования? Что явилось наиболее ощутимым ее проявлением именно для вашей компании?

- Не будет преувеличением сказать, что 2022-й был сверхтрудным для страхового рынка. Как свидетельствует статистика НАСУ, продажи просели у всех компаний и фактически по всем видам страхования, кроме «Зеленой карты», спрос на которую вырос из-за массового выезда наших граждан за границу, в том числе на собственном транспорте. Особенно сложными для рынка были март и апрель. Тогда многие растерялись, не знали, чего ждать дальше. Выплаты по рынку существенно упали. И я очень горжусь тем, что наша компания даже в этот ужасный период, несмотря на все, продолжала работать и выполнять свои обязательства перед клиентами. Так, по данным МТСБУ, в марте СХ «ТАС» выплатила 25% возмещений от общего объема выплат на рынок. То есть каждая четвертая гривна по обязательной «автогражданке» была выплачена именно СГ «ТАС»: в отличие от других компаний, мы ни на минуту не останавливали выплаты, тогда как 90% страховщиков либо вообще не платили, либо сократили свои выплаты на 70% ! При этом мы заплатили больше, чем суммарно большая часть (25 компаний) членов МТСБУ, занявших нижние строчки рейтинга. Только в мае рынок начал понемногу оживать, а в июне и возобновляться. Хотя просадку в марте и апреле по результатам года фактически никому перекрыть не удалось.

С другой стороны, наибольшим вызовом для нас как для компании с очень большой сетью стала задача ее сохранения. Мы должны дать людям возможность работать! И в этом нам помог опыт организации удаленной работы сотрудников, приобретенный во время карантина. Все бизнес-процессы были налажены. Наш контакт-центр ни на миг не прекращал свою работу: даже в первые дни войны, когда Киев был под обстрелами, все наши операторы работали — кто-то из дома, кто-то из бомбоубежища. И это касается не только контакт-центра, несмотря на войну компания работала каждый день! С первых дней войны мы создали координационный штаб, который занимался вопросами организации помощи нашим сотрудникам, которые, убегая от войны, вынужденно переезжали в другие регионы или ехали за границу. И я очень благодарен всем нашим руководителям в регионах, которые встречали коллег из прифронтовых городов, помогали им, поддерживали, брали на себя все организационные вопросы. Итак, наладив правильную коммуникацию, общими усилиями мы помогли всем, кому нужна была помощь.

Мы понимали, что это время принятия скорых решений. Еще в первый день войны мы, осознавая ситуацию, выплатили заранее всем зарплату и гарантировали, что в течение двух месяцев все сотрудники, независимо от того, есть ли у них возможность работать или нет, будут получать деньги. Коллегам, вынужденно переехавшим, мы пытались максимально помочь организовать удаленную работу на новом месте. У нас до сих пор есть немало сотрудников, работающих дистанционно, в частности из-за границы и даже на территориях, где продолжаются боевые действия. Мы никого не увольняли, стремились всех сохранить. Мы делали все, чтобы поддерживать моральный дух работников, чтобы они чувствовали, что не брошены на произвол судьбы, что мы все вместе, несмотря на то, что находимся на большом расстоянии друг от друга. Помню, в первые две недели полномасштабной войны мы каждый вечер собирались с руководителями региональных филиалов в режиме zoomконференций, просто чтобы увидеть и услышать друг друга и убедиться, что все живы здоровы. Кстати, на днях я случайно услышал разговор двух сотрудников, которые вспоминали первые дни от начала вторжения и делились тем, что им больше всего запомнилось за этот год. И, знаете, они вспомнили именно эти наши «посиделки» при свечах, в бомбоубежищах, где мы просто общались, смотрели друг другу в глаза. И мне это было очень приятно.

– Что позволило СГ «ТАС» удержать долю рынка и высокие показатели премий и выплат?

- Действительно, несмотря на то что у нас по итогам года по определенным видам также есть незначительное проседание, оно фактически вдвое меньше среднерыночного показателя. К примеру, если, по данным НАСУ, рынок КАСКО в целом просел на 19%, то у нас на 10%. И это прежде всего обусловлено тем, что мы, во-первых, работаем преимущественно с розницей, а физические лица очень хорошо понимают, что им нужна надежная страховая защита. Во-вторых, тем, что у нас благодаря сети есть живой контакт с клиентом. Также оказало влияние и то, что наш полис действует как в Украине, так и за рубежом. Благодаря этому нам в значительной степени и удалось максимально сберечь свой портфель.

С другой стороны, за годы работы у компании (а большинство сотрудников у нас работают более 5-10 лет) наш коллектив по своему духу фактически стал одной семьей. Как бы это пафосно ни звучало, но это правда. Для меня очень важно то, что для сотрудников СГ «ТАС» — это не просто место работы, что им не безразлична компания и ее судьба, и они знают, что и компании они не безразличны. Мне кажется, что именно этот фактор стал крепким фундаментом для достижения нашего результата. Конечно, важную роль играл и уровень профессионализма людей, и то, что мы правильно наладили коммуникацию. Есть еще один момент. Мы сетевая компания и всегда строили отношения с клиентами на личном контакте. А во время войны людям особенно важно чувствовать поддержку, видеть перед собой живого человека, с которым можно и пообщаться, и посоветоваться, и просто поделиться эмоциями. И несмотря на то, что бизнес в последнее время начал перетекать в онлайн, со своей стороны мы видим, что наши клиенты очень ценят именно персональный контакт.

Конечно, удержанию позиций способствовало и то, что в нашем портфеле есть все виды, и то же проседание по одним из них компенсировали продажи, например, «Зеленой карты», ставшей драйвером рынка.

– Как вы перестроили работу за последний год? На чем сделали упор?

- Даже в тех регионах, которые пострадали в результате войны больше всего и где люди работают преимущественно в дистанционном режиме, мы старались не закрывать наши офисы. В то же время решение о том, каким образом строить свою работу в условиях войны, мы отдали на откуп самих работников, ведь речь идет о жизни и безопасности людей, и именно это самое главное. Поэтому каждый сам решал, готов ли он выходить на работу и работать в автономном режиме, или нет. При этом мы четко понимали, что у нас достаточно высокий уровень лояльности сотрудников и совместные интересы: если продавцы не выходят на работу, они в частности теряют доход. И я очень радуюсь тем, что все же в большинстве регионов наши офисы работали, думаю, клиенты это тоже оценили.

Что касается непосредственно новаций, которые мы ввели из-за войны войны, то они в основном касаются защиты информации. Понимая, что для нас одним из основных рисков является потеря базы данных клиентов и других баз данных, для их сохранения мы запустили две дополнительные резервные площадки. Первый предоставляет возможность в случае неурядиц запустить все нужные программы и сервисы буквально в течение получаса и спокойно работать, несмотря ни на что. Второй – это бекап-площадка, созданная на облачных сервисах Microsoft. Кроме того, сейчас мы строим за границей еще одну площадку с резервными серверами, с которых можно будет оперативно запустить и работать. Мы понимаем, что лучше в этом смысле максимально перестраховаться, чем рисковать.

Конечно, сейчас большое внимание уделяется обеспечению бесперебойности работы наших офисов, что предполагает и независимость от электроснабжения, и стабильность интернета. И нам это в большинстве своем удалось.

– Как СГ «ТАС» поддерживает своих сотрудников, клиентов или их волонтерские инициативы в течение войны? Участвует ли компания в проектах поддержки ВСУ или семей, пострадавших от войны?

- Еще в начале полномасштабной войны наш акционер принял решение о финансовой поддержке всех сотрудников, пострадавших в результате войны. Тогда же было принято решение о поддержке ВСУ. Нам были выделены соответствующие лимиты, в рамках которых мы оперативно закупали нужные для наших защитников вещи и отправляли их либо прямо на фронт, либо в военные госпитали. Вообще, мы стараемся самостоятельно закупать все необходимое, чтобы быть уверенными в том, что деньги идут по целевому назначению. К сожалению, нам пришлось столкнуться с тем, когда во время войны приходили счета на оплату якобы для армии с суммами, завышенными в 1,5-2 раза. И для меня это стало настоящим шоком: я просто не понимаю, как люди, зная, что мы, как компания, готовы оплатить определенные потребности наших военных, которые ежедневно отдают жизнь за нас, могут наживаться на этом! Чтобы избежать этого, мы стараемся самостоятельно решать все эти вопросы. Пытаемся помогать и другим образом.

Да, с осени мы запустили новый продукт — договор страхования от несчастных случаев под названием «Защити себя и Украину!». Его суть в том, что клиент, решивший помочь ВСУ, получает защиту для себя, а также помогает защитить жизнь и здоровье наших воинов, ведь непосредственно на страхование идет фиксированная сумма, остальные платежи направляются на поддержку наших воинов. Запуская этот проект, мы хотели, с одной стороны, подбодрить работников, ведь когда ты делаешь доброе дело, всегда чувствуешь себя лучше, осознаешь, что приносишь пользу. С другой стороны, мы понимали, что, имея более 1 миллиона клиентов, на самом деле можем собрать большую сумму! За собранные таким образом средства мы закупаем медикаменты для военных госпиталей или турникеты непосредственно для фронта и об этом отчитываемся. В настоящее время в рамках этого проекта мы собрали на помощь ВСУ почти полмиллиона гривен, и эта сумма продолжает расти. Кроме того, хотим запустить еще один проект в поддержку наших защитников. Речь идет о благотворительной помощи по принципу подписки: например, ежемесячно каждый из участников этой инициативы будет отчислять в наш общий фонд определенную фиксированную сумму, а затем все участники вместе решают, на какую помощь военным собранные средства потратить. Если же привлеченных средств не хватит на запланированное, остальное добавит компания. Таким образом, нам удастся помогать еще больше, способствуя, со своей стороны, приближению нашей победы.