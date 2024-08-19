ПриватБанк запускает новую версию мобильного банкомата: может автономно функционировать до 24 часов (ФОТО)

В конце августа в отдаленных регионах Черниговщины заработает усовершенствованная версия мобильного банкомата от ПриватБанка. Новый комплекс способен обеспечить до 24 часов автономной работы.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как отмечают в финучреждении, спрос на услуги такого банкомата в регионах прифронтовых значительно возрос. В течение двух месяцев количество пользователей мобильного банкомата выросло втрое. Следовательно, ПриватБанк решил продолжать развитие этого социального проекта.

Отмечается, что в течение лета банк наладил эффективное сотрудничество с местными общинами, информирующими население о графиках работы мобильного банкомата.

Мобильный банкомат оборудован по самым высоким стандартам безопасности

В ПриватБанке подчеркивают, что в будущем такой комплекс позволит обслуживать не только население регионов, где отсутствует банковская инфраструктура, но и находящихся в тыловых районах военных, не имеющих доступа к банкоматам.

Сообщается, что мобильный банкомат оборудован в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности для клиентов и сотрудников банка.

В ПриватБанке отмечают, что автономность автомобиля удалось обеспечить благодаря установке комплекса солнечных панелей, аккумуляторов, системы спутникового Интернета и определенных инженерных решений.

Кроме выдачи наличных денег, ресайкл-модель банкомата позволяет получать почти все доступные банковские услуги — от платежей и переводов до оформления депозитов, погашения кредитов, страхования и т.д.

Украинские предприниматели смогут принимать безналичные оплаты смартфоном

Приложение "Терминал" ПриватБанка позволяет принимать безналичные платежи с помощью обычного смартфона.

С начала 2024 г. количество активных пользователей приложения "Терминал" ПриватБанка выросло на 5.6 тысяч, а в целом приложение установили более чем на 45 тысяч устройств.

В этом году с помощью Терминала украинцы уже оплатили почти 10 миллионов покупок на сумму свыше 3.9 млрд грн.

Напомним, в конце октября прошлого года ПриватБанк запустил приложение "Терминал" для iPhone. Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала.

В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн.

По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины — почти 600 тыс. в год, и общепит — 420 тысяч. Самый средний чек — в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).

В июне 2024 г. ПриватБанк открыл возможность интеграции приложения "Терминал" для приема безналичных платежей со смартфонов на Android и iOS в другие приложения и приложения.