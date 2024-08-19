ПриватБанк запускає нову версію мобільного банкомату: може автономно функціонувати до 24 годин (ФОТО)

Наприкінці серпня у віддалених регіонах Чернігівщини почне працювати удосконалена версія мобільного банкомату від ПриватБанку. Новий комплекс здатен забезпечити до 24 години автономної роботи.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Як наголошують у фінустанові, попит на послуги такого банкомата в прифронтових регіонах значно зріс. Впродовж двох місяців кількість користувачів мобільного банкомата зросла втричі. Відтак, ПриватБанк вирішив продовжувати розвиток цього соціального проєкту.

Зазначається, що впродовж літа банк налагодив ефективну співпрацю з місцевими громадами, які інформують населення про графіки роботи мобільного банкомату.

Мобільний банкомат обладнаний згідно з найвищими стандартами безпеки

У ПриватБанку підкреслюють, що у майбутньому такий комплекс дозволить обслуговувати не лише населення регіонів, де відсутня банківська інфраструктура, а й військових, які перебувають у тилових районах і не мають доступу до банкоматів.

Повідомляється, що мобільний банкомат обладнаний згідно з найвищими стандартами безпеки для клієнтів та співробітників банку.

У ПриватБанку наголошують, що автономність автомобіля вдалося забезпечити завдяки встановленню комплексу сонячних панелей, акумуляторів, системи супутникового інтернету та певних інженерних рішень.

Окрім видачі готівки, ресайкл-модель банкомату дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги — від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.

Українські підприємці зможуть приймати безготівкові оплати смартфоном

Застосунок "Термінал" ПриватБанку дозволяє приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфону.

3 початку 2024 кількість активних мерчантів застосунку "Термінал" ПриватБанку зросла на 5.6 тисяч, а загалом застосунок встановили більш ніж на 45 тисяч пристроїв.

Цього року за допомогою "Терміналу" українці вже оплатили майже 10 мільйонів покупок на суму понад 3.9 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року ПриватБанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування - 420 тисяч. Найбільший середній чек - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).

В червні 2024 року ПриватБанк відкрив можливість інтеграції застосунку "Термінал" для приймання безготівкових платежів зі смартфонів на Android та iOS в інші застосунки та програми.