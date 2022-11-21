Профицит валюты помог гривне укрепиться. Чего ожидать от доллара и евро на этой неделе

На украинском валютном рынке появился значительный профицит инвалюты. Как на межбанке, так и в наличном секторе: банки выкупают у своих клиентов валюты больше, чем продают. Именно это и послужило причиной того, что гривна на прошлой неделе (14-20 ноября) укрепилась на 20-30 коп. Иными словами, укрепление национальной валюты связано не со спадом спроса на доллар и евро, а с увеличением их предложения.

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"Пока нет окончательной статистики, это только гипотеза. Нацбанк тоже не вполне видит, что происходит, если инвалюта поступает с наличного рынка. Но вполне может быть так, что население продает наличную валюту в небанковские обменные пункты, которые аккумулируют ее в больших объемах, а затем в свою очередь продают валюту банкам", – объяснил в комментарии Delo.ua экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Кроме того, по мнению Кукурузы, для укрепления гривни может быть еще одна причина – возобновление экспорта аграрной продукции через так называемый зерновой коридор, функционирование которого продлено еще на 120 дней.

Как прошли торги на межбанке

На минувшей неделе Нацбанк ощутимо снизил темпы распродажи валюты. НБУ приобрел на межбанковском валютном рынке немного – $16,1 млн, но продал $182,2 млн, сократив международные резервы на $166,1 млн. Для сравнения, в последний раз регулятор продавал меньшую сумму только в середине августа – $122,4 млн.

Таким образом, с учетом результатов последних торгов, Нацбанк с начала полномасштабной войны приобрел на межбанке суммарно почти $2,57 млрд, а продал более $19,656 млрд (отрицательное сальдо по резервам в долларе – $17,086 млрд). С начала года НБУ купил в общей сложности $3,227 млрд, а продал $22,427 млрд, зайдя в "минус" по доллару на $19,2 млрд.

Курс в банках и на черном рынке

Как в банках, так и на черном рынке гривна стала заметно крепче. Если в понедельник в среднем по Украине в банках доллар торговался на уровне 40,17-40,69 грн/$, то в конце недели – в пределах 40-40,5 грн/$. На черном рынке доллар в понедельник стоил в среднем 40,53-40,65 грн/$, а в воскресенье – 40,15-40,29 грн/$.

С евро ситуация схожая. В понедельник курс в банках в среднем составлял 40-41,15 грн/€, то уже в воскресенье – 40,3-41,2 грн/€. На черном рынке в начале недели курс составлял 40,75-41 грн/€, а на исходе – после резкого прыжка во вторник и среду – 40,6-40,8 грн/€.

Согласно оценкам экспертов, на последней неделе ноября гривна также сыграет на укрепление. Но не стоит ожидать стремительного удешевления доллара и евро. Для доллара на этой неделе нижний предел составит 39 грн/$, а для евро – 39,2 грн/€.

Инфляция давит со всех сторон

Относительно факторов, которые повлияют на курс гривны в среднесрочной перспективе, аналитик Roboforex Андрей Гойлов обращает внимание на текущий кризис в энергетике, который, по его словам, в скором времени негативно отразится на реальном секторе экономики, что приведет к росту спроса на импортные товары.

Второй фактор влияния на курс – это инфляция. На минувшей неделе Госстат опубликовал свежие данные по инфляции за октябрь. Показатель достиг шестилетнего максимума – 26,6%. С начала года цены выросли на все группы товаров. Наибольший рост отмечается в транспорте (+40,7%), продуктах питания (+35,7%) и в подакцизных товарах (+25,7%).

“Учитывая падение доходов госбюджета и "скрытую" эмиссию гривны, потребительская инфляция будет расти и дальше. По всей вероятности, Нацбанк повысит официальный курс гривны к иностранным валютам уже в ноябре этого года. Это повлияет и на цены”, – говорит Андрей Гойлов.

К слову, с начала широкомасштабного военного конфликта НБУ "напечатал" 355 млрд грн для покрытия дефицита госбюджета. От продажи "военных" ОВГЗ за этот период было привлечено 281,16 млрд. грн. Этих средств, по всей видимости, не хватает на финансирование оборонных расходов даже с учетом международной помощи. Нацбанк будет вынужден снова включать "печатный станок", что в свою очередь будет давить на курс национальной валюты.