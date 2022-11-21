Профіцит валюти допоміг гривні укріпитись. Чого очікувати від долара і євро цього тижня

На українському валютному ринку з'явився суттєвий профіцит інвалюти. Як на міжбанку, так і у готівковому секторі: банки викуповують у своїх клієнтів валюти більше, ніж продають. Саме це і стало причиною того, що гривня минулого тижня (14-20 листопада) зміцнилась на 20-30 коп. Інакше кажучи, укріплення національної валюти пов’язане не зі спадом попиту на долар і євро, а зі збільшенням їх пропозиції.

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"Поки немає остаточної статистики, це тільки гіпотеза. Нацбанк теж не сповна бачить, що відбувається, якщо інвалюта надходить з готівкового ринку. Але цілком може бути так, що населення продає готівкову валюту у небанківські обмінні пункти, які акумулюють її у великих обсягах, а потім у свою чергу продають валюту банкам", – пояснив у коментарі Delo.ua економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

Крім того, на думку Кукурузи, для укріплення гривні може бути ще одна причина – поновлення експорту аграрної продукції через так званий зерновий коридор, функціонування якого було продовжено ще на 120 днів.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня Нацбанк відчутно знизив темпи розпродажу валюти. НБУ придбав на міжбанківському валютному ринку небагато – $16,1 млн, але продав $182,2 млн, скоротивши міжнародні резерви на $166,1 млн. Для порівняння, останнього разу регулятор продавав меншу суму тільки аж у середині серпня – $122,4 млн.

Таким чином, з урахуванням результатів останніх торгів, Нацбанк з початку повномасштабної війни придбав на міжбанку сумарно майже $2,57 млрд, а продав понад $19,656 млрд (негативне сальдо по резервах в доларі – $17,086 млрд). З початку року НБУ купив загалом $3,227 млрд, а продав $22,427 млрд, зайшовши у "мінус" по долару на $19,2 млрд.

Курс у банках і на чорному ринку

Як у банках, так і на чорному ринку гривня стала помітно міцнішою. Якщо у понеділок в середньому по Україні у банках долар торгувався на рівні 40,17-40,69 грн/$, то наприкінці тижня – в межах 40-40,5 грн/$. На чорному ринку долар у понеділок коштував в середньому 40,53-40,65 грн/$, а в неділю – 40,15-40,29 грн/$.

З євро ситуація схожа. У понеділок курс у банках в середньому складав 40-41,15 грн/€, то вже у неділю – 40,3-41,2 грн/€. На чорному ринку на початку тижня курс складав 40,75-41 грн/€, а під кінець – після різкого стрибка у вівторок і середу – 40,6-40,8 грн/€.

Згідно з оцінками експертів, передостаннього тижня листопада гривня також зіграє на укріплення. Але не варто очікувати стрімкого здешевлення долара і євро. Для долара цього тижня нижня межа складе 39 грн/$, а для євро – 39,2 грн/€.

Інфляція тисне з усіх боків

Стосовно факторів, які вплинуть на курс гривні в середньостроковій перспективі, аналітик Roboforex Андрій Гойлов звертає увагу на поточну кризу в енергетиці, яка, за його словами, незабаром негативно позначиться на реальному секторі економіки, що призведе до зростання попиту на імпортні товари.

Другий фактор впливу на курс – це інфляція. Минулого тижня Держстат опублікував свіжі дані по інфляції за жовтень. Показник досяг шестирічного максимуму – 26,6%. З початку року ціни зросли на всі групи товарів. Найбільше зростання відзначається у транспорті (+40,7%), продуктах харчування (+35,7%) та підакцизних товарах (+25,7%).

“Враховуючи падіння доходів держбюджету та "приховану" емісію гривні, споживча інфляція зростатиме і надалі. Цілком імовірно, що Нацбанк підвищить офіційний курс гривні до іноземних валют уже в листопаді цього року. Це вплине і на ціни”, – каже Андрій Гойлов.

До речі, з початку широкомасштабного військового конфлікту НБУ "надрукував" 355 млрд грн для покриття дефіциту держбюджету. Від продажу "військових" ОВДП за цей період було залучено 281,16 млрд грн. Цих коштів, вочевидь, не вистачає на фінансування оборонних витрат навіть з урахуванням міжнародної допомоги. Нацбанк буде змушений знову включати "друкарський верстат", що у свою чергу буде тиснути на курс національної валюти.