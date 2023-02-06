Путь на укрепление. Почему укрепилась гривна и чего ожидать от курса валют на этой неделе

В течение января Нацбанк израсходовал из своих резервов на поддержку курса гривны $3,08 млрд. "Также стоит отметить, что в январе США и ЕС выделили нашей стране $4,25 млрд, из которых более 70% было израсходовано НБУ на валютные интервенции", – напоминает в комментарии delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По его словам, без этих интервенций девальвация гривны была только вопросом времени. Но продажа резервов помогла удержать национальную валюту от обесценения.

Также Нацбанк несколько ослабил курс гривны по отношению к евро: с 3 февраля официальный курс составляет 40,17 грн/€ (до этого было 39,83 грн/€). Такой шаг должен стимулировать продажу экспортерами накопленных запасов иностранных валют в межбанке.

Вообще Гойлов считает, что расходование резервов на поддержку гривни такими темпами – расточительство. По его мнению, кредиты и гранты международных партнеров было бы рациональнее тратить на меры по восстановлению экономического роста и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Что в свою очередь в перспективе сможет обеспечить поддержку национальной валюте.

Как прошли торги на межбанке

В течение прошлой недели (с 30 января по 3 февраля) Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $782,57 млн – самую большую сумму с начала года. А приобрел лишь $5,05 млн, сократив за пять дней международные резервы в целом на $777,52 млн. Таким образом с начала года НБУ реализовал на межбанке почти $3,514 млрд, а купил только $30,05 млн, зайдя в "минус" на $3,484 млрд.

В то же время член Совета НБУ Богдан Данилишин отмечает рост предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков более высокими темпами, чем спроса на нее. Это должно способствовать сокращению объемов чистых интервенций со стороны Национального банка.

Курс в банках и на черном рынке

На прошлой неделе гривна показала в банках и на черном рынке ощутимое укрепление. Так, если в понедельник в среднем по Украине в банках доллар торговался в пределах 40,15–40,6 грн/$, то в пятницу – 39,8–40,3 грн/$.

На черном рынке в понедельник котировки по доллару составили 40,35-40,45 грн/$, а к концу недели – 40,1-40,2 грн/$.

Евро в начале недели в среднем по банкам торговалось на уровне 42,8-43,7 грн/€, а в воскресенье вечером – 43,43,75 грн/€. На черном рынке в понедельник курс составлял 43,5–43,65, а в конце недели – 43,15–43,4 грн/€.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару закрепилась под уровнем 40,5 грн/$, а евро достиг отметки 43,5 грн/€. Текущую стабильность обеспечивает Нацбанк своими валютными интервенциями", – констатирует Андрей Гойлов.

Чего ждать от курса этой недели

В течение следующей недели (6-12 февраля) наличный курс доллара сохранит свои позиции: ожидаемые колебания курса не превысят 0,3-0,7 грн/$, что в целом не отразится на действующих валютных трендах. Об этом рассказал в комментарии delo.ua директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко.

"Есть достаточно оснований для сохранения стабильности и прогнозируемости на валютном рынке: в период с 6 по 12 февраля наличный курс доллара будет находиться на привычных отметках в 39,5-41 грн/$", – говорит он. Что касается евро, то он будет находиться в пределах 42,8-43,8 грн/€.

По словам Марченко, на курсообразование будет влиять несколько уже традиционных сугубо экономических факторов. Среди них такие:

взвешенная политика НБУ по удержанию без изменений учетной ставки, официальному курсу и достижению баланса между спросом и предложением на валютную наличность;

макрофинансовая и военно-техническая помощь от ЕС, США и других наших партнеров;

валютные поступления за продажу зерна.

"Кроме того, "ракетное" давление врага не достигает своей прямой психологической цели: украинцы еще раз доказывают свою стойкость и мужество перед любыми вызовами войны, поэтому на валютном рынке нет паники", - добавляет эксперт.