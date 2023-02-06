Шлях на зміцнення. Чому укріпилась гривня та чого очікувати від курсу валют цього тижня

Протягом січня Нацбанк витратив зі своїх резервів на підтримку курсу гривні $3,08 млрд. "Також варто зазначити, що у січні США та ЄС надали нашій країні $4,25 млрд, з яких понад 70% було витрачено НБУ на валютні інтервенції", – нагадує у коментарі delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, без цих інтервенцій девальвація гривні була лише питанням часу. Але продаж резервів допоміг втримати національну валюту від знецінення.

Також Нацбанк дещо послабив курс гривні по відношенню до євро: з 3 лютого офіційний курс складає 40,17 грн/€ (до цього було 39,83 грн/€). Такий крок має стимулювати продаж експортерами накопичених запасів іноземних валют на міжбанку.

Взагалі, Гойлов вважає, що витрачання резервів на підтримку гривні такими темпами – марнотратство. На його думку, кредити і гранти міжнародних партнерів було б раціональніше витрачати на заходи щодо відновлення економічного зростання та відновлення пошкодженої інфраструктури. Що, в свою чергу, у перспективі зможе забезпечити підтримку національній валюті.

Як пройшли торги на міжбанку

Протягом минулого тижня (з 30 січня по 3 лютого) Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку $782,57 млн – найбільшу суму з початку року. А придбав лише $5,05 млн, скоротивши за пять днів міжнародні резерви загалом на $777,52 млн. Таким чином з початку року НБУ реалізував на міжбанку загалом майже $3,514 млрд, а купив тільки $30,05 млн, зайшовши у "мінус" на $3,484 млрд.

У той же час, член Ради НБУ Богдан Данилишин відмічає зростання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків більш високими темпами, аніж попиту на неї. Це має сприяти скороченню обсягів чистих інтервенцій з боку Національного банку.

Курс у банках і на чорному ринку

Минулого тижня гривня показала у банках і на чорному ринку відчутне укріплення. Так, якщо у понеділок в середньому по Україні в банках долар торгувався в межах 40,15-40,6 грн/$, то у п’ятницю – 39,8-40,3 грн/$.

На чорному ринку у понеділок котирування по долару склали 40,35-40,45 грн/$, а під кінець тижня – 40,1-40,2 грн/$.

Євро на початку тижня в середньому по банках торгувався на рівні 42,8-43,7 грн/€, а в неділю ввечері – 43,43,75 грн/€. На чорному ринку в понеділок курс складав 43,5-43,65, а наприкінці тижня – 43,15-43,4 грн/€.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара закріпилася під рівнем 40,5 грн/$, а євро досяг позначки 43,5 грн/€. Поточну стабільність забезпечує Нацбанк своїми валютними інтервенціями", – констатує Андрій Гойлов.

Чого очікувати від курсу цього тижня

Протягом наступного тижня (6-12 лютого) готівковий курс долара збереже свої позиції: очікувані коливання курсу не перевищать 0,3-0,7 грн/$, що в цілому не позначиться на діючих валютних трендах. Про це розповів у коментарі delo.ua директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко.

"Є вдосталь підстав для збереження стабільності і прогнозованості на валютному ринку: у період з 6 по 12 лютого готівковий курс долара знаходитиметься на звичних позначках у 39,5-41 грн/$", – говорить він. Що ж до євро, то він перебуватиме в межах 42,8-43,8 грн/€.

За cловами Марченко, на курсоутворення впливатиме кілька вже традиційних суто економічних факторів. Серед них такі:

зважена політика НБУ з утримання без змін облікової ставки, офіційного курсу та досягнення балансу між попитом і пропозицією на валютну готівку;

макрофінансова та військово-технічна допомога від ЄС, США та інших наших партнерів;

валютні надходження за продаж збіжжя.

"Крім того, "ракетний" тиск ворога не досягає своєї прямої психологічної мети: українці вкотре доводять свою стійкість і мужність перед будь-якими викликами війни, відтак на валютному ринку немає паніки", – додає експерт.