Риск "пролететь" с €18 млрд ЕС и жизнь после "Черной пятницы". Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

Ситуация на валютном рынке в Украине все больше дает оснований для тревог относительно его перспектив. В ЕС никак не могут согласовать решение о выделении Украине €18 млрд макрофинансовой помощи в следующем году, что может стать серьезной проблемой в будущем. Экономика нашей страны, как и стабильность гривны, критически зависят от внешних ссуд.

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"Для сравнения, с января по ноябрь этого года Европейский Союз предоставил Украине €6,7 млрд. В результате макроэкономическая стабильность нашей страны (в том числе и курс гривны) во многом будет зависеть от возможности ЕС выделить те же €18 млрд", – говорит в комментарии нам аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Эксперт также напоминает, что завтра Минфин проведет аукцион по размещению военных ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды четырех выпусков в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 18 и 24 месяца, а также 6 месяцев – в евро. На прошедшем размещении в госбюджет было привлечено 22,23 млрд грн.

Всего после начала полномасштабной войны от продажи этих бумаг на счета Кабмина поступило 207,35 млрд. грн. ($6,5 млрд.). В свою очередь НБУ приобрел эти бумаги на 370 млрд грн. Но загвоздка в том, что, по словам главы Нацбанка Андрея Пышного, Кабмин в следующем году не сможет рассчитывать на "печатный станок" регулятора.

"Из-за этого остро стоит вопрос повышения объемов доходов госбюджета из-за увеличения международной помощи. В противном случае растет риск девальвации гривны", – добавляет Андрей Гойлов.

Как прошли торги на межбанке

На минувшей неделе Нацбанк существенно сократил международные резервы. Согласно результатам последних интервенций, НБУ приобрел на межбанке всего лишь $6,6 млн, а продал $569,32 млн, зайдя в "минус" почти на $563 млн. Этот объем продаж стал самым крупным с предпоследней недели октября, когда регулятор реализовал на МБВР свыше $576 млн.

Таким образом, с начала полномасштабного нападения РФ Национальный банк прибавил на межбанковском валютном рынке суммарно почти $2,584 млрд, а продал почти $20,635 млрд (отрицательное сальдо – $18,051 млрд). С начала же года НБУ купил на межбанке в общей сложности $3,240 млрд, а продал $23,405 млрд ("минус" по международным резервам – более $20,164 млрд).

Впрочем, как отмечает в комментарии нам экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, не стоит забывать, что за последние две недели рынок существенно отреагировал на сохранение так называемого зернового соглашения, которое увеличило валютные поступления от аграриев. Ты больше от сделок по зерновому коридору фермеры получают безналичную валюту, которую обменивают на межбанке.

Представители агробизнеса стали больше ориентироваться на морские перевозки, потому что транспортировка продукции авто дороже. Здесь цена транспортировки подчас занимала треть стоимости зерна. От торговли автотранспортом они получали как наличную, так и безналичную валюту.

"Сегодня на межбанке мы видим профицит инвалюты. С начала войны у нас это не столь частые ситуации, когда клиенты банков продают больше валюты, чем покупают. В целом экспортеры продают в Украине больше инвалюты, чем покупают импортеры", – отметил эксперт.

Курс в банках и на черном рынке

На прошлой неделе в банках и на черном рынке если доллар несущественно подешевел, то евро несколько подорожал. Если в понедельник, 28 ноября, в банках в среднем по стране курс доллара составлял 39,85–40,35 грн/$, то уже в воскресенье – 39,8–40,3 грн/$. На черном рынке ситуация похожа: если в начале недели доллар торговался на уровне 40,2-40,32 грн/$, то к концу недели – на уровне 40,1-40,23 грн/$.

В банках в среднем по Украине курс евро в понедельник составлял 40,45-41,2 грн/€, а в воскресенье – после удорожания – 40,9-41,7 грн/€. На черном рынке евро в среднем подорожал с 41,1–41,43 грн/€ в понедельник до 41,55–41,75 грн/€ в воскресенье.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару закрепилась над уровнем 40 грн/$, а евро достиг отметки 41,5 грн/€. Дальнейшее усиление гривни в среднесрочной перспективе маловероятно. Судя по происходящему, НБУ намерен и дальше продолжать борьбу со спекулянтами на рынке", – отметил Андрей Гойлов.

Как утверждают наши аналитики, до конца этой недели доллар будет находиться на том же уровне и с таким же широким спредом. Евро же будет дорожать и дальше, но вряд ли переступит верхнюю отметку в 42,4 грн/€ .

Григорий Кукуруза также обращает внимание, что в Украине, как и во всем мире, завершилась "Черная пятница", что также имело свои последствия для валютного рынка.

"Перед этим люди сдавали валюту в обменники и банки. Это опустило курс до 40,1-40,15 грн/$. Некоторые эксперты вообще рассчитывали на курс 39,8 грн/$, но удешевление инвалюты подошло к этой отметке в убежище. Сегодня же мы наблюдаем обратную тенденцию, что вполне логично", – добавляет экономист Ukraine Economic Outlook.